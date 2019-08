«Viajar es siempre una aventura» Íñigo Fernández, cerveza en mano. / MARIO ROJAS «El lugar perfecto es aquel en el que estás tranquilo y relajado, a mí me relaja conducir por una carretera que no conozco y hablar con la persona de al lado» M. F. ANTUÑA GIJÓN. Martes, 27 agosto 2019, 01:20

Íñigo Fernández es viajero de profesión, vocación, convicción y también de nacimiento. El presidente de la Asociación de Operadores Turísticos y Agencias de Viajes de Asturias (Otava) nació en Madrid (1962), se crió en Chile y se formó en Oviedo... Una vida en danza con veranos muy moviditos de trabajo y muchos inolvidables, como aquellos de crío en la playa de Viña del Mar.

-Hay un dicho que dice: «Como en casa en ningún lado».

- Hay matices. Yo en mi casa estoy muy a gusto pero en otros lugares del mundo, también. Para pasar un rato, todos son buenos; para vivir, como en Asturias pocos hay.

-Otro dice: «En casa del herrero cuchilo de palo».

-No. Viajo todo lo que puedo y más. Tanto en mi familia como en la de mi mujer toda la vida hubo emigrantes y debemos tener el gen viajero.

- «Todos los caminos conducen a Roma». ¿Los suyos adónde van?

-Todos los caminos conducen a muchas partes, cada uno te puede llevar a un lugar diferente. Si bien todos tenemos un sitio especial donde has pasado mucho tiempo y disfrutado muchas cosas, siempre puedes descubrir otros nuevos. Por trabajo y por devoción me toca viajar y yo disfruto igual en Nueva York, Viena, París o Nueva de Llanes.

-¿Qué es viajar además de ver?

-Es conocer gente, visitar amigos.

-¿Y abrir la mente?

-Conocer gente te abre la mente, te hace buscar fórmulas para dialogar.

-¿Cómo acaba alguien organizando los viajes de los demás?

-Me vine a estudiar hostelería a Oviedo, trabajé un año en un hotel y no me gustó, me ofrecieron trabajo en una agencia de viajes y me gustó. Es un oficio creativo en muchos sentidos, te permite conocer muchísima gente en todo el mundo y ayudar a las personas a realizar sus ilusiones.

-¿Qué me recomienda?

-Tendríamos que sentarnos a charlar un rato para saber. Todo depende de las necesidades de cada uno.

-¿Su viaje perfecto?

-Es un viaje sin incidencias (risas). Salir de viaje es siempre una aventura, siempre pasan cosas. El lugar perfecto es aquel en el que estás tranquilo y relajado y yo me relajo conduciendo por una carretera que no conozco, sentado en una terraza de una ciudad donde no había estado nunca, hablando con la persona que está en la mesa de al lado...

-¿El que más le ha impactado?

-Recorrer la costa oeste de EE UU, llegar en coche al atarceder al Gran Cañon del Colorado y decir 'madre mía', el desierto de Atacama, ver las fumarolas de un volcán en el sur de Chile, la ciudad de Chicago... Es imposible decir uno.

-¿A veces sobran turistas?

-A veces sí hay demasiados turistas. Es un problema en algunas ciudades en las que hay más que ciudadanos. Tiene difícil arreglo.

-¿Su equipaje?

-Maleta de cabina, me da igual el destino. Hay que pensar: qué necesito realmente para tres días o, como mucho, cuatro, y después a lavar y a seguir. Y si se te olvida algo, se compra.

-¿La mejor época para viajar?

-Junio, finales de septiembre y octubre.