«Soy víctima de transfobia institucional y judicial», critica Miriam Ruiz Imagen de Miriam Ruiz con sus bebés. / E. C. La Audiencia rechaza la petición de la asturiana transgénero de ser la madre adoptiva de los bebés que su marido tiene en paradero desconocido CHELO TUYA GIJÓN. Miércoles, 15 agosto 2018, 04:32

Miriam Ruiz se considera «víctima». De la «transfobia judicial, institucional y mediática» que, asegura, ha sufrido tras su denuncia. Tal y como adelantó EL COMERCIO, el 23 de marzo pasado la asturiana saltó a los titulares con una declaración rotunda: «Me llamo Miriam Ruiz y mis bebés han sufrido un secuestro parental».

Ejecutiva en una multinacional europea, contaba que su marido, J. Z. C., había desaparecido el 30 de noviembre anterior del domicilio familiar, en Alemania. Al llegar del trabajo, no estaban él ni tampoco los bebés de ambos. Ni la niñera que los cuidaba. Aiden y Skye nacieron en Rumanía por gestación subrogada, financiada por Ruiz y con material genético de su marido. Porque Miriam Ruiz es una mujer transgénero, «con lo cual la maternidad biológica era imposible», pero esa condición es la que ha impedido legalizar su situación en España.

Los tribunales asturianos, tanto el que juzgó el caso en Oviedo como, posteriormente, la Audiencia Provincial al atender su recurso, han entendido que el único progenitor legal es el padre, ya que lo es biológicamente de los gemelos. Ella, sin embargo, no puede convertirse en madre adoptiva de los pequeños, tras la negativa de su marido.

De nada ha servido, recuerda Miriam, que dejara claro que tanto el tratamiento de fecundidad fue realizado conjuntamente y que para los bebés, Miriam Ruiz fue su madre durante los seis primeros meses de su vida «hasta que mi marido se los llevó de casa a paradero desconocido». En su opinión, «parece que para los jueces asturianos que han tratado mi caso hasta el momento eso no cuenta y prefieren tácitamente que mis hijos vivan con su padre y su nueva pareja heterosexual», en referencia a la niñera con la que el padre se llevó a los bebés de Alemania.

Sin apoyo institucional

Asegura que «los jueces no han entrado a valorar que mi marido aún no cuenta con medios económicos propios para afrontar los gastos que implica la crianza de mis dos hijos», de los que, insiste, no sabe nada «desde el momento en el que se los llevó. Todo me genera una gran ansiedad, porque no sé si están bien cuidados, si han ido al pediatra y qué trato están recibiendo». Por ello anuncia que «seguiré luchando».

No solo hacia la justicia lanza sus quejas Ruiz. «Me he sentido decepcionada también por la falta de apoyo a nivel institucional para el caso del secuestro de mis hijos. Soy una mujer a todos los efectos: legales, jurídicos, sociales y fisiológicos, pero hay quienes me rechazan o ignoran mi caso».

Entiende ella que «si se tratara de otra persona, seguramente estaría recibiendo apoyo y atención por parte de organismos oficiales y movimientos sociales, pero parece que el ser madre transexual a nadie le importan mis hijos».