Una de cada cinco víctimas de violencia machista se niega a declarar contra su agresor

Asturias, con un 17,7% de casos, lidera la tasa del país de mujeres que se acogen a la dispensa para no enfrentarse a su pareja en el juzgado | El Principado lidera en órdenes de protección

660 asturianas sufrieron malos tratos en el segundo trimestre del año. Pero cuando su caso llegó al juzgado, 117 de ellas se acogieron a la dispensa a no declarar. Decidieron no contar ante el tribunal lo que su pareja les había hecho. La cifra supone un 17,7% de los casos y coloca a Asturias como la comunidad con más alta tasa de renuncias.

Así lo recoge el informe del Observatorio contra la Violencia de Género, relativo al segundo trimestre, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo público este miércoles.

De nuevo Asturias se sitúa a la cabeza en una fórmula, la dispensa para no declarar, que los juristas expertos en violencia machista plantean eliminar. Quieren derogar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dice que «están dispensados en la obligación de declarar los parientes del procesado, su cónyuge o persona unida por relación». La asociación Abogadas para la Igualdad defiende su eliminación, mientras que la Fiscal delegada de Violencia de Género en Asturias, Eugenia Prendes, explica que «la mayoría de las absoluciones llegan porque la víctima se niega a declarar»..

Otras posiciones, sin embargo, alertan de los peligros para la víctima si se niega a declarar. «Los que no tienen dispensa están obligados a declarar. Y hay sanción a la no declaración. ¿Es la solución multar a la víctima que no declare? Yo creo que no», ha explicado en numerosas ocasiones el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Avilés, Julio Martínez Zahonero.

El último informe del Observatorio también vuelve a reflejarse el giro en los juzgados de violencia de género de Asturias. En el segundo trimestre, en la región se solicitaron 216 órdenes de protección, de las que el 75% fueron aprobadas. Es la tasa más alta de la cornisa cantábrica y una las más elevadas del país, tras La Rioja (85%), Baleares (83%), Valencia y Extremadura (82%), Navarra (77%) y Andalucía (76%)..

Unas cifras muy diferentes a las registradas entre 2008 y 2014, cuando las órdenes de protección cayeron en picado en Asturias, hasta ser la región con más peticiones rechazadas. La queja presentada por el Instituto Asturiano de la Mujer en 2015 ante el CGPJ contribuyó a mejorar la situación.