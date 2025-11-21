El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una víctima y su teléfono Atenpro que sirve para garantizar su seguridad. E. C.
25N en Asturias

Casi 700 asturianas, pendientes de un 'cometa'

En Asturias son 657 las víctimas de maltrato que viven protegidas por el Atenpro, mientras que 63 agresores están obligados a llevar una pulsera de control telemático

Chelo Tuya

Gijón

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:53

Comenta

Se llama Cometa, pero nada tiene que ver con un astro luminoso. Es el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento, conocido como sala ... Cometa, desde donde se gestiona la protección telemática para los casos de violencia machista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  2. 2 Nieve, granizo y lluvia en el primer temporal del otoño en Asturias
  3. 3 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  6. 6 Estos son los nombres preferidos para los bebés nacidos en Asturias
  7. 7

    Servicios Sociales barajó realojar en barracones durante dos años a los usuarios del Albergue Covadonga, en Gijón
  8. 8

    Protesta en Asturias de los geriátricos privados: «Hay mañanas que sola tengo que levantar a 19 residentes con gran dependencia»
  9. 9

    Javier Martínez será el nuevo presidente de la patronal turística de Asturias
  10. 10 Investigan a un conductor que quintuplicaba la tasa de alcoholemia en Llanes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Casi 700 asturianas, pendientes de un 'cometa'

Casi 700 asturianas, pendientes de un &#039;cometa&#039;