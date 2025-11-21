Casi 700 asturianas, pendientes de un 'cometa'

Se llama Cometa, pero nada tiene que ver con un astro luminoso. Es el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento, conocido como sala ... Cometa, desde donde se gestiona la protección telemática para los casos de violencia machista.

Un centro donde el Ministerio de Igualdad tiene contratada la prestación del servicio seguimiento con una empresa privada, que es la encargada de realizar las tareas relacionadas con la instalación, monitorización y desinstalación de los dispositivos .Cometa se relaciona con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y está operativo las 24 horas del día los 365 días del año.

En la práctica, Cometa es el servicio que controla el teléfono móvil especial que lleva la víctima, y que se llama Atenpro, y la pulsera o tobillera de la que no puede desprenderse el agresor. El centro que ha estado en el ojo de la polémica en los últimos meses, por los fallos en su funcionamiento.

En Asturias son casi 700 las mujeres que viven pendientes de esa sala. De acuerdo al último balance realizado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, están activos en el Principado 657 teléfonos Atenpro.

Es un móvil especial que debe llevar la víctima y que tiene un botón del pánico, que debe pulsar si se siente amenazada por su agresor, ya sea físicamente, porque haya incumplido la orden de alejamiento, como a través de terceros, del teléfono o de las redes sociales. Un móvil que también utilizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando detectan que la mujer puede estar en peligro.

Asturias lleva años liderando el uso de este sistema. En el último año ha experimentado un aumento del 2,7% y se sitúa el Principado como la segunda comunidad autónoma con más protección vía móivl por cada millón de mujeres mayores de 15 años, con 1.375,5. Solo supera la tasa asturiana la registrada en la Comunidad Valenciana, que alcanza los 1.633,3. La tasa media del país se sitúa en 928,4. Del norte, solo Cantabria está por encima de la media nacional, con 937,8.

Agresores controlados

No ocurre lo mismo con el control telemático que deben llevar los agresores. Hay ahora en Asturias 63 pulseras o tobilleras instaladas, lo que supone un descenso del 8,7% respecto al año pasado. En el ranking nacional, el Principado se sitúa por debajo de la media nacional, que se eleva a 208,2 casos por cada millón de mujeres mayores de 15 años. La tasa asturiana se queda en 131,5.

Con los 63 dispositivos instalados, Asturias está en el furgón de cola del país. Solo tienen menos instalados Cantabria, con 56, Navarra (54), La Rioja (11) y Ceuta y Melilla, con un dispositivo respectivamente.