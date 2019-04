«Gracias doy al Simpa, que me ha dado tanto» 03:28 Los siete médicos del Simpa, en el vídeo con el que hacen campaña y en el que repasan sus «logros de los últimos años». / E. C. El Sindicato Médico anima las elecciones sanitarias del jueves con una versión del tema de Violeta Parra LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Martes, 9 abril 2019, 04:41

«Gracias doy al Simpa, que me ha dato tanto. Ha logrado bolsas y también las OPEs, con ellas valoran todos mis esfuerzos, mis logros, mi tiempo, estudios y sueños, que de mi trabajo sólo yo soy dueño. Gracias doy al Simpa, que me ha dato tanto. Me dio las libranzas de las duras guardias, para todo el mundo también en Primaria, y aumentó su precio que era una migaja. Y cuando hizo falta salió a pelearlas».

Esta es la letra. Vuelva a leerla, pero ahora póngale la música del archiconocido tema de Violeta Parra y tendrá la original campaña con la que el Sindicato Médico de Asturias (Simpa) quiere ganar votos en las elecciones sindicales en Sanidad que se celebran este jueves, día 11, en el Principado. El vídeo musical, con el que quieren «destacar los logros de estos últimos años», ha circulado en las últimas horas por las redes sociales y pasado de teléfono a teléfono a través de whatsapp.

La idea, cuenta el presidente del sindicato, Javier Alberdi, fue de dos compañeros, José Antonio Vidal y Alfonso García Viejo. Este último, médico de Atención Primaria en el centro de salud de La Calzada, fue el encargado de reescribir la letra de la canción para que hablara de concursos de traslados, carrera profesional, MIR, eventuales, interinos, SAC y SAMU, además de descansos y «horarios normales».

Pone también la voz principal de un vídeo de 3,27 minutos de duración que cuenta, en los coros finales, con el propio Javier Alberdi; Belén Quesada, médico jubilada del centro de salud de La Lila; María Losa, adjunto del servicio de urgencias del HUCA; la anestesista Coral Merayo; Carlos Fernández Moro, médico de familia en El Berrón, y Daniel Moro Quesada, también médico de Atención Primaria en La Lila y quien acompaña a Viejo a la guitarra.