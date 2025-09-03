Villaviciosa celebra el día de Asturias

Actuación en la Plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa durante la pasada edición del Festival Internacional de Gaita.

La villa se llenará durante cuatro días de eventos musicales.

Este sábado, 6 de septiembre, la Plaza del Ayuntamiento volverá a convertirse en el corazón de la XXVI Fiesta de la Sidra, un evento ya consolidado que mantiene su carácter solidario y que reúne cada año a vecinos y visitantes.

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento contará con la colaboración de once llagares del concejo, que aportan gratuitamente entre 25 y 30 cajas de sidra para la degustación.

Desde el mediodía y hasta las 14:00 horas se podrán probar los caldos de Buznego, Castañón, Coro, Cortina, El Gobernador, Frutos, J. Tomás, Los Gemelos, M. Busto, M. Vigón y Vallina.

Además, a la una de la tarde se entregará el galardón a la «Etiqueta más guapina», distinción concedida por el Grupo Astur de Coleccionismo Sidrero.

Todos lo recaudado tanto con los vasos como con los vales se destinará a las asociaciones Galbán y Raitana.

Día de Asturias en Villaviciosa

Por primera vez en la Comarca de la Sidra, se celebrará el Día de Asturias en cada municipio, del 5 al 8 de septiembre.

En Villaviciosa está celebración será el sábado 6 de septiembre, donde se llevarán a cabo diversas actividades a lo largo del día; desde visitas a llagares, conciertos en colaboración con el Festival Internacional de la Gaita y espectáculo nocturno de drones.

Ampliar Público asistente en la Fiesta de la Sidra del año pasado. E. C.

XVIII Festival Internacional de la Gaita

Villaviciosa acogerá también el XVIII Festival Internacional de la Gaita (FIG), que arranca hoy y se prolongará hasta el domingo 7 de septiembre. Con el parque del Pelambre como punto neurálgico.

La Banda de Gaites Villaviciosa–El Gaitero organiza este evento, con el Ayuntamiento como principal patrocinador. Durante sus 4 días de duración el certamen reunirá a gaiteros, bandas y agrupaciones de Asturias, Galicia, Escocia y Portugal, junto a músicos de gran prestigio internacional.

Esta edición viene con dos «Nueches Folk», donde contaremos con la presencia de Hevia, Malin Lewis, Ana Hevia, Felpeyu, Skama la Rede, Böj, Soi Panderetera y N'Ochebre.

La cita incluye también el mercado de artesanías, exposiciones, pasacalles, charlas, talleres y el tradicional Concurso de Gaiteros Solistas «Memorial José Huerta», en su decimoquinta edición y la IX «Nueche en danza del FIG».

El programa completo del Festival puede consultarse tanto en redes sociales como en la web turismovillaviciosa.es