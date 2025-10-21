Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España

Ramón Muñiz Gijón Martes, 21 de octubre 2025, 12:40 Comenta Compartir

La estadística lo vuelve a acreditar: pese a todos los esfuerzos realizados las curvas de Arroes, tramo de la Nacional 632 entre Gijón y Villaviciosa, se mantiene entre los puntos más peligrosos de España dentro de la red de titularidad estatal. Así lo confirma el informe anual que edita Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en base a los registros del Ministerio de Transportes.

Cada año el ministerio elabora un informe sobre los tramos de la red estatal que presentan los índices de peligrosidad (IP) más elevados. Estos indicadores se calculan como un cociente entre el tráfico que soporta una vía y la cantidad de accidentes con víctimas que registra. La operación supone que una carretera con tres siniestros al año puede ser más peligrosa que otra con cinco, si en la primera, por ejemplo, apenas circulan diez vehículos al día y en la segunda 100.000. Es decir, no se mira tanto el número de accidentes como su relación con el uso que tiene la vía. Este cálculo permite así vislumbrar en qué tramos el conductor tiene más probabilidades de sufrir un percance.

Lo que hace AEA es revisar esas estadísticas y ordenarlas para mejor conocimiento de la ciudadanía. El trabajo apunta por ejemplo que entre 2019 y 2023, los últimos cuatro ejercicios con registros cerrados y validados, la red de carreteras del Estado presentó un índice de peligrosidad promedio de 8,2. El punto kilométrico 55 de la N-632 sin embargo resultó el segundo peor del país, con un índice de peligrosidad de 1.172 puntos. Es decir, los conductores que protagonizan las 382 circulaciones diarias que registra ese tramo afrontan un peligro que es 143 veces mayor al presente en el resto de la red estatal.

La cosa se complica al analizar la lista de diez tramos de mayor riesgo del país. En total la zona conocida como las curvas de Arroes (o de Venta les Ranes) aporta tres de esos diez tramos, con los puntos kilométricos 55, 54 y 59. En los cuatro ejercicios analizados estos tres sitios acumularon 17 accidentes con víctimas. Se da la circunstancia de que esta es una infraestructura sobre la que, por su nivel de riesgo, el ministerio viene actuando, reponiendo firme, ampliando la zona de línea continua y reduciendo la velocidad máxima permitida, sin que ello evite que pierda el título de carretera más peligrosa de Asturias. Según refieren los vecinos, entre los problemas que presenta está que su trazado serpenteante provoca problemas de visibilidad, al alternar el conductor zonas de sombra y de sol directo; a ello se suma que el ancho de la calzada lleva a que con frecuencia los conductores invadan el carril de sentido contrario en las curvas. Hay también demandas vecinales para instalar radares con los que disciplinar la circulación.

En el análisis de autovías, el tramo más peligroso de las de Asturias se localiza en el punto kilométrico 37 de la del suroccidente (A-63), que es justamente cuando se retoma la doble calzada tras el argayo de Casazorrina.