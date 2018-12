Concentración en los juzgados de Oviedo para pedir una justicia con «perspectiva de género» Concentración a las puertas del Juzgado de Violencia de Género de Oviedo. / Alex Piña El acto de protesta, que se celebra el último martes de cada mes, se ha trasladado este diciembre al miércoles al coincidir con la festividad de Navidad EUROPA PRESS Oviedo Miércoles, 26 diciembre 2018, 16:44

Los sindicatos de CCOO y UGT se han concentrado este miércoles ante la sede del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Oviedo bajo el lema 'Tolerancia Cero' en señal de duelo con las 975 mujeres que han sido asesinadas por su pareja o expareja, contabilizadas por el Gobierno desde 2013.

Las organizaciones sindicales se han manifestado en contra de toda forma de «violencia machista ejercida sobre las mujeres por el mero hecho de serlo«. Esta acción la vienen haciendo los últimos martes de cada mes pero en esta ocasión, al coincidir con Navidad, se ha pasado a este miércoles.

La responsable de Iguadlad de CCOO en Asturias, Ana María Rodríguez, ha destacado que «la justicia no se está aplicando como se debe aplicar» y ha añadido que «debe ser una justicia con perspectiva de género en la que la mujer no sea victimizada y no tenga miedo a denunciar». Según las últimas estadísticas, «la media de tiempo que transcurre desde que una mujer es maltratada hasta que denuncia es entre 5 y 6 años», ha concluido.

Desde CCOO y UGT consideran que es «urgente» implantar las unidades de valoración forense integral con personal especializado en todas las comunidades autónomas, ya que «de sus informes puede depender la adopción de medidas de protección». También reclaman la «aplicación efectiva de la normativa» que forma parte del ordenamiento jurídico así como el Convenio de Estambul que entró en vigor en España en 2014. En este sentido, han reclamado una impartición de justicia con perspectiva de género y la aplicación de la agravante de género para endurecer las penas.

Para concluir el manifiesto, CCOO y UGT han recordado que «es urgente trabajar la educación en igualdad desde la infancia, la sensibilización y prevención de cualquier forma de discriminación» para evitar de este modo cualquier «brecha» incluyendo la económica y laboral.

