La violencia machista copa las consultas en los centros asesores de la mujer de Asturias De las 4.922 mujeres atendidas el año pasado en los 18 dispositivos de la región, 3.057 lo fueron como víctimas de agresiones

En 2011, los Centros Asesores de la Mujer (CAM), los dispositivos creados y financiados por el Principado para ofrecer asistencia legal gratuita a las asturianas, atendieron 6.361 consultas. La inmensa mayoría, 5.137, por asuntos ajenos a la violencia machista. Por esta causa, acudieron 1.224. Una década después, la situación es muy diferente. Pero las cosas han cambiado. Y mucho.

En 2024, el último año cerrado, de las 7.015 consultas, 4.034 lo fueron por violencia machista. Solo 2.981 no tenían nada que ver con casos de agresiones, ya sean físicas o psicológicas, ni con impago de pensiones de alimentos o problemas con las visitas de los hijos en común. En los diez primeros meses de 2025, la radiografía que permiten los números insiste en esa línea. Fueron atendidas 4.922 mujeres, de ellas 3.075 lo hicieron como víctimas de violencia. Sucede desde 2022.

Se han convertido estos dispositivos en centros especializados en esta violencia que se cobra cada año medio centenar de víctimas y que, en 2025, ya suma tres feminicidios en Asturias. De la oferta inicial, solo letrada, los CAM han ido sumando recursos y, ahora, también ofrecen asistencia psicológica. Y también territorios. Son ya 18.

Están en Aller (y Lena), Avilés (cubre Castrillón e Illas), Corvera (y Gozón), Cangas del Narcea (y Allande, Degaña, Ibias y Tineo), Gijón (cubre Carreño), Langreo, Laviana (y Caso, Sobrescobio y San Martín del Rey Aurelio), Llanes (y Cabrales, Caravia, Peñamellera Alta, Pellamellera Baja, Ribadesella y Ribadedeva), Mieres (y Morcín y Riosa), Oviedo (cubre Las Regueras y Ribera de Arriba), Llanera, Piloña (cubre Amieva, Cangas de Onís, Onís, Ponga y Parres), Siero (y Noreña), Teverga (cubre también Candamo, Grado, Proaza, Quirós, Santo Adriano, Yernes y Tameza, Somiedo y Belmonte de Miranda), Mancounidad de las Cinco Villas (Pravia, Cudillero, Muros del Nalón, Salas y Soto del Barco) y el de la Mancomunidad de la Sidra (Nava, Bimenes, Cabranes, Colunga, Villaviciosa y Sariego).

Llamedo pide a los medios «ser cómplices contra la violencia» «Queremos trabajar con los medios de comunicación, que pueden ser la puerta de salida para las víctimas, para que conozcan los recursos que tenemos a su disposición, que vean que hay una oportunidad. Queremos que los medios sean cómplices en la salida de la violencia machista». Esta fue la petición de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, en la presentación de los actos institucionales del 25N. Por ello, organiza la jornada 'El tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación'. Se celebrará el sábado, 22 de noviembre, en la Sala 3 de la Universidad Laboral. Arranca a las 10 horas con una charla de Ana Bernal. A las 11 habrá un coloquio con periodistas en el que participará EL COMERCIO

