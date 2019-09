«Visitar a la Santina es una cita obligada» Sarai Morán, Víctor Silva y Luca, de la banda de gaitas Ciudad Cangas de Onís. / FOTOS: XUAN CUETO El santuario de Covadonga unió la tradición y la música para un público fiel y de todas las edades que acudió a su cita anual | El Día de Asturias conquista a propios y turistas llegados de todo el mundo LUCÍA R. LORENZO COVADONGA. Lunes, 9 septiembre 2019, 03:00

El sonido de las gaitas, el repicar de las campanas y los estruendosos voladores formaron parte de la banda sonora épica que amenizó Covadonga para celebrar por todo lo alto el Día de Asturias. No eran ni las diez de la mañana cuando más de cien personas esperaban a las puertas de la Basílica de Santa María la Real de Covadonga con el objetivo de coger los mejores sitios del templo y no perderse ni un minuto de la misa. Pero no todos llegaron a tiempo a elegir su asiento en el interior, pero sí en los alrededores. Para ello, se habilitaron tres espacios adicionales para poder seguir la homilía a través de imagen y sonido y también estaban repletos: una carpa contigua a la basílica, en la Santa Cueva y en la cripta. Trece seminaristas del Seminario Metropolitano de Oviedo y otros doce del Redemptoris Mater guiaron y atendieron todas las dudas a más de quinientas personas en estos espacios. Uno de ellos fue Andrés Cardozo, quien explicó que «la Santina trae a muchos españoles y extranjeros. Es algo muy conmovedor».

La intervención del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, también, se podía escuchar desde los jardines del recinto. Entre los oyentes, se encontraba sentada en uno de los bancos una familia de Pola de Lena pero que lleva viviendo en Oviedo varios años: Amalia García y sus padres María Dolores Roel y José Luis García. «Visitar a la Santina es una cita obligatoria y este año elegimos el Día de Asturias para venir a verla», indicaron. Nacida en la región pero residente en Marbella desde hace años, estaba también María Luisa Fernández, quien pudo seguir en directo la misa en la carpa contigua a la basílica como tantos cientos de personas. «Veo muy bien que se habiliten estos espacios cuando se llena el templo y así se pueda ver mejor el acto», indicó. Además de esta celebración, a María Luisa le gusta «venir por lo menos una vez al año a ver a la Santina, además de la procesión y la gente vestida de asturiana», detalló.

Desde Europa hasta América

No fueron únicamente los asturianos los que acudieron al lugar sagrado custodiado por la Reina de la Montaña. Turistas procedentes de Reino Unido, Escocia, Alemania y hasta del continente americano eligieron esta festividad para conocer la tradición del Principado. Los británicos Nigel y Kate Harding habían viajado antes a España, hasta en seis ocasiones, pero este año eligieron recorrer el norte del país y también Portugal. El matrimonio inglés quería conocer «la tradición religiosa, cultural y musical de la región en este lugar especial por el Día de Asturias», expresaron. También Kate se emocionó ante la Santina pensando en sus familiares: «Mis padres murieron pero les gustaban mucho las iglesias y quise ponerles una vela en el hogar de la Santina».

También, el matrimonio alemán Brigitte y Wolfgang Grûnbede acudió a la celebración de la comunidad. «Queríamos disfrutar de la festividad en Covadonga. Es la primera vez que estamos en Asturias y nos encanta», detallaron.

Desde Escocia, llegaron Dorothy y Andy Green acompañados de sus amigos Douglas y Muriel McDonald junto a Eli y Mandy Locke. El matrimonio Green sabía de primera mano como es la gastronomía asturiana, su cultura y sus paisajes y no dudaron en recomendar este viaje a las parejas Douglas y Locke. «Fuimos a Gijón el sábado por la noche, donde vive un amigo mío y ahora estamos aquí para enseñar Covadonga a nuestros amigos. Nos encanta Asturias», aseguró Dorothy.

También comparte este sentimiento María del Mar Cuaro, argentina y española. Este latir le viene de sangre ya que su madre Estrella Sánchez nació en Cangas de Onís y, ahora, allí vive una tía suya. «Elegimos celebrar esta fiesta en Covadonga porque aquí está la Reina de Asturias. Siempre que le pedimos y rezamos, nos escucha», señaló María del Mar.

Flores para la Santina

Los pasillos de la Santa Cueva fueron testigos de un trasiego continuo de gente. El silencio, el respeto y una profunda emoción llenó una jornada soleada en la que se pintó alguna nube pero el tiempo transigió. También, los ramos de flores con un amplio abanico de colores decoraron el lugar mientras que la luz de las velas lo alumbró con un sinfín de peticiones y los mejores deseos personales para familiares y amigos.

Los ciudadanos no perdieron la oportunidad de llevarse los recuerdos de este lugar emblemático en forma de fotografías y regalos para sus seres queridos. Tampoco dejaron pasar la ocasión para dedicarles unas palabras en silencio y emocionarse ante la imagen de la Santina, quien recibió la visita y multitud de muestras de agradecimiento y cariño de miles de personas, como en años anteriores.