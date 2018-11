«Donde vives, todos no tienen las mismas oportunidades de estar saludables» Marjory Givens. / TAREK HALABI Marjory Givens - Directora adjunta de Datos y Ciencia de los County Health Rankings de EE UU «Tener mejores redes educativas y sociales en un barrio o municipio es un indicativo de mejor salud» AIDA COLLADO GIJÓN. Lunes, 26 noviembre 2018, 08:16

El análisis de la información, hacer los datos comprensibles y que estos ayuden a fomentar la equidad en términos de salud es el objetivo de los County Health Rankings & Roadmaps de Estados Unidos. Su directora adjunta de Datos y Ciencia, Marjory Givens, será una de los ponentes de las jornadas internacionales 'Poblaciones Sanas, Personas Sanas', organizadas por el Observatorio de Salud, que se celebran en Oviedo mañana y pasado.

-Estará de acuerdo con su anfitrión, Rafa Cofiño, en que el código postal influye en la salud.

-El mensaje clave del proyecto County Health Rankings and Roadmaps de Estados Unidos en el que estamos trabajando es que el lugar donde vives, estudias, creces o trabajas influye en tu salud. Y que en ese lugar no todas las personas tienen las mismas oportunidades de estar saludables, de vivir durante más tiempo y mejor.

-¿Cuál es la importancia de analizar los datos y elaborar rankings de salud? ¿Cómo funciona esta monitorización de la sociedad?

-Con el County Health Rankings ya tenemos diez años de experiencia en todo Estados Unidos. Hemos aprendido mucho y obtenido una fotografía instantánea de salud en más de 3.000 condados. Ayudamos a la comunidad a entender que la salud es algo más que ir al médico, que hay otros factores que hacen que una comunidad sea saludable y que para mejorar la salud en un territorio todas las personas, políticas e instituciones tienen un papel relevante. Con el ranking y otras medidas vemos cómo mejoran los indicadores de salud.

-Usted defiende que el poder debería introducirse como un medidor más de la salud.

-Para transformar la comunidad es importante comprender el poder de políticas e instituciones, programas y sistemas. El poder no solo guarda relación con estos niveles de influencia, también con las personas, con sus relaciones y con cómo está organizada la comunidad.

-Asturias es una comunidad industrial, con lo que eso conlleva, por ejemplo, en materia de contaminación. ¿Cómo influye eso en la salud?

-Volvemos al modelo de los ranking, que da peso a varios factores: el entorno social, económico y ambiental tienen mucha importancia en la salud de la población. Otros elementos que influyen es lo que se conoce como activos de la salud. Es decir: hay factores negativos, pero también positivos, que hay que identificar para trabajar con ellos.

-¿Cuáles son?

-Por ejemplo, el sentimiento de pertenencia a la comunidad. O las estructuras sociales, educativas o culturales que puede haber en un barrio o un municipio. Tener mejores redes educativas y sociales es un indicador de mejor salud. Otro tema a analizar son las oportunidades de progreso que ofrecen los territorios para determinados colectivos, como la juventud.

-La salud pública depende entonces de muchas más áreas que la sanitaria. ¿Cómo se conjuga todo?

-Salud Pública tiene un papel muy importante a la hora de acompañar y generar espacios de conversación para estos sectores: ayuntamientos, servicios sociales, asociaciones, movimiento ciudadano... La segunda parte de nuestro proyecto, la de Roadmaps (mapa de carreteras), trata de cómo trabajar juntos en el territorio para actuar y hacer proyectos comunes para mejorar la salud.

-Hoy es el día contra el maltrato machista. ¿Es también una cuestión de salud pública?

-Absolutamente. La violencia comunitaria es un indicador para saber si hay o no bienestar en las comunidades. En el área de opresión de la cadena de poder, las mujeres están en la parte de abajo. La violencia sobre las mujeres es un elemento de alerta de que hay desigualdad. Pero hay razones para creer que hay esperanza. Las mujeres están cambiando las dinámicas de poder. En Estados Unidos puede verse en el movimiento 'Me too'.