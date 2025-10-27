El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un ciudadano camina delante de un piso en alquiler, en Oviedo. Mario Rojas
Vivienda en Asturias

'Alquilámoste' «ya es una realidad»: así es el plan aprobado en Asturias para rebajar los alquileres

«Está pensado para ayudar a esa clase trabajadora que tenía dificultades para acceder a un alquiler asequible y garantiza a los propietarios siete años un beneficio económico sin riesgos», anuncia el consejero de IU

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:04

Comenta

«'Alquilámoste' es una realidad desde el día de hoy». El consejero de Vivienda y líder de IU-Convocatoria, Ovidio Zapico, se ha ... pronunciado en estos términos después del Consejo de Gobierno de Asturias que ha aprobado definitivamente el decreto que regula este nuevo programa. En los próximos días el documento llegará al Boletín Oficial del Principado, y dentro de unas semanas la empresa pública Vipasa activará la web que viene diseñando para facilitar su interlocución.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

