'Alquilámoste' «ya es una realidad»: así es el plan aprobado en Asturias para rebajar los alquileres
«Está pensado para ayudar a esa clase trabajadora que tenía dificultades para acceder a un alquiler asequible y garantiza a los propietarios siete años un beneficio económico sin riesgos», anuncia el consejero de IU
Gijón
Lunes, 27 de octubre 2025, 12:04
«'Alquilámoste' es una realidad desde el día de hoy». El consejero de Vivienda y líder de IU-Convocatoria, Ovidio Zapico, se ha ... pronunciado en estos términos después del Consejo de Gobierno de Asturias que ha aprobado definitivamente el decreto que regula este nuevo programa. En los próximos días el documento llegará al Boletín Oficial del Principado, y dentro de unas semanas la empresa pública Vipasa activará la web que viene diseñando para facilitar su interlocución.
Pero, ¿qué es 'Alquilámoste'? Un programa mediante el cual los dueños de viviendas vacías podrán cederlas a Vipasa durante siete años y cuatro meses; durante ese tiempo recibirán una renta mensual a cambio y al término del periodo recuperarán su inmueble «en perfectas condiciones», según subrayó Zapico. La administración se encargará de buscar inquilinos y subvencionarles una parte de esa renta, que, en todo caso, tendrá «precios asequibles».
«Este programa no está pensando para personas en riesgo de exclusión, sino para garantizar el acceso a la vivienda asequible a la clase trabajadora que ahora tenía esa dificultad», explicó Zapico. «No me escondo, con esto intervendremos en el mercado, que no se regula solo. 'Alquilámoste' reducirá los precios de los alquileres en la zona donde se ubique la vivienda», argumentó.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión