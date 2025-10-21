Vox: de la «perversión» en las aulas a la «Gestapo de género» Javier Jové vuelve a acusar a la Consejería de Educación de «adoctrinamiento»

Olga Esteban Gijón Martes, 21 de octubre 2025

El diputado de Vox Javier Jové volvió a llevar al Pleno la cuestión del «adoctrinamiento en las aulas». Ya lo hizo en la sesión anterior, en la que incluso mostró unas láminas con imágenes de los genitales. Ayer volvió a la carga. «¿Va a seguir adoctrinando en las aulas?» fue la pregunta directa que dirigió a la consejera de Educación, Eva Ledo. «Enseñamos, no adoctrinamos», respondió Ledo.

Pero Jové no está de acuerdo. «Ustedes no enseña, adoctrinan. Ya me ha demostrado que es una activista más de la ideología de género y que aplica el rodillo ideológico», aseguró.

Como hiciera en la sesión anterior, el diputado de Foro acusó a la consejería de «perversión de menores» mediante los planes de coeducación, que son «de obligado cumplimiento». Y fue más allá, al asegurar que se ha convertido a los inspectores de Educación en «agentes de la Gestapo de género», ya que deben comprobar que esos planes de coeducación forman parte del proyecto de centro.

Jové volvió a detallar algunos de los contenidos del plan de coeducación que el Principado ofrece a los centros (que deben asumir uno, pero no obligatoriamente el que les facilita la consejería), en los que se forma sobre «amores diversos, de léxico de la sexualidad, para hacer reflexionar a alumnos de tercero de la ESO sobre el léxico que usan en sus encuentros sexuales, o sobre los riesgos de la masculinidad hegemónica y los hombres feministas, para favorecer el autocuestionamiento de los alumnos sobre su postura personal ante el feminismo. Eso, en cuarto de la ESO. Si esto no es adoctrinar que venga Dios y lo vea. Quitan contenidos académicos para meter esta bazofia ideológica».

La consejera optó por defender los buenos resultados de la educación asturiana y mencionar algunos de los muchos reconocimientos que han obtenido centros asturianos por sus innovadores proyectos. «Enseñamos y construimos pensamiento crítico. Y sí, lo hacemos en la igualdad», contestó tajante Eva Ledo, que habló de una «educación de vanguardia».