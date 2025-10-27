Vox propone quitar las subvenciones a la asociación que sacó a la calle a la 'Santina queer' La formación de ultraderecha quiere que el Ayuntamiento Oviedo corte el grifo de dinero público a aquellas entidades que promuevan «mensajes contrarios a la convivencia cívica, a la cultura, las tradiciones o las instituciones de la ciudad»

Azahara Villacorta Gijón Lunes, 27 de octubre 2025, 13:15

La 'Santina queer' que salió a la calle el pasado 8-M con el lema 'Contra el fascismo, ellas nos guía' sigue atragantándoseles a algunos. Y ahora ha sido la portavoz municipal de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta, quien ha presentado una iniciativa para modificar la ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento gobernado por Alfredo Canteli, con el objetivo de garantizar que los fondos públicos no se destinen a asociaciones que, según el partido ultraderechista, «promuevan mensajes contrarios a la convivencia cívica, a la cultura, las tradiciones o las instituciones de la ciudad».

La propuesta de cortar el grifo del dinero público, que se debatirá este mismo miércoles en la Comisión de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, busca que los fondos públicos municipales se utilicen «de forma neutral», en palabras de Peralta, quien ha criticado que la normativa actual permite que cualquier entidad reciba subvenciones sin cumplir criterios de «respeto a instituciones, símbolos y creencias religiosas, o sin limitar la financiación de activismo político».

Peralta ha defendido también que el dinero público y los impuestos «que pagamos todos los ciudadanos de Oviedo no pueden destinarse para financiar odio, para sufragar provocaciones de tipo ideológico, ni deben utilizarse para atacar a nuestra cultura, a nuestras tradiciones o a nuestras instituciones».

La portavoz de Vox ha puesto como ejemplos las subvenciones que reciben asociaciones como Ama Asturies, que «utilizó el 8N para insultar a miles de asturianos con la relación de la 'Santina queer', o Asturias Acoge, que «publica mensajes en redes sociales animando a evitar los controles policiales» en eventos como los Premios Princesa de Asturias o el Día de las Fuerzas Armadas.

La iniciativa plantea que las asociaciones que incumplan los criterios que propone Vox puedan ser sancionadas, obligadas a devolver la subvención recibida y excluidas de las ayudas durante cinco años.