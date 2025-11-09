El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un avión de Vueling, en el aeropuerto de Asturias.

El vuelo Asturias-Londres, desviado a Nantes tras sentirse indispuesto un pasajero

El avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Francia después de que un viajero requiriese atención médica a bordo

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:38

Máxima tensión en el aire. El Airbus A320 de Vueling con destino Londres que despegó del Aeropuerto de Asturias a las 17.30 de esta tarde tuvo que ser desviado al aeródromo Nantes (Francia), donde realizó un aterrizaje de emergencia a las 18.42 horas.

Todo ocurrió cuando uno de los pasajeros del vuelo VY6627, de alrededor de cuarenta años, según algunos testigos presenciales, se sintió indispuesto, momento en el que fue atendido por varios médicos a bordo, que reaccionaron con celeridad y llegaron a realizarle la reanimación cardiopulmonar, además de suministrarle oxígeno.

Una vez estabilizado, el piloto decidió tomar tierra en Nantes -tal y como marcan los protocolos de emergencia-, donde el pasajero quedó ingresado en un hospital para que los facultativos le realicen ahora el correspondiente seguimiento médico.

Finalmente, el resto del pasaje pudo aterrizar en el aeropuerto londinense de Gatwick pasadas las ocho de la tarde.

