Vuelo de caballos sobre la arena de Ribadesella

Soraya Pérez Gijón Sábado, 12 de abril 2025, 23:23 Comenta Compartir

En la playa Santa Marina de Ribadesella este sábado se respiraba libertad y espectación. Esa libertad que sólo los caballos pueden transmitir cuando corren. Incluso, alguno fue tan rápido que parecía volar sobre la arena. Tal fue el caso de 'Turco', un ejemplar de seis años, y que pesa casi media tonelada (480 kilos). Aunque su virtud no es el peso, sino su rapidez. Este caballo de Gran Canaria competía este sábado por primera vez en las carreras hípicas de la playa de Ribadesella, bajo la dirección de su jinete Iván López Santiago. Éste no esperaba ganar nada, sólo venía «a divertirse», y aún así, logró imponerse en la primera categoría de la raza Pura Sangre Inglés, y de paso, se «enamoró» de Ribadesella. «'El Turco' es un caballo muy veloz, lo he estado entrenado desde hace dos años y tenemos muy buena conexión. Sabía que por su rapidez al correr podíamos ganar», explicó el jinete canario.

'Turco'también se caracteriza «porque gira muy bien en las curvas y está acostumbrado a competir. La clave es dar bien la curva», explicó Iván López. Caballos en la arena ganando carreras en las curvas, como hacían en los hipódromos de Roma hace dos milenios. Hay cosas que no cambian.

Pero 'Turco' no fue el único que este sábado corrió libremente en el arenal de Santa Marina. Junto a él corrieron otros 26 caballos. De ellos, 'El Kobarón' y 'Kayak Al Cassagne' robaron las miradas y los aplausos de una multitud emocionada. Ni siquiera el mal tiempo pudo evitar la asistencia masiva a la competición. Ambos caballos fueron montados por el jinete de Salas Diego Martínez Francos. Resultaron ganadores de la segunda y la tercera categoría, Cruzados Pura Sangre Inglés y Raza Árabe. 'El Kobarón' tiene cinco años y 'Kayak Al Cassagne' tiene seis. Tal y como cuenta su jinete, ambos están acostumbrados a competir, «llevan un entrenamiento riguroso y son caballos fuertes». Para Martínez, es «un honor» ganar dos de las tres categorías. «Estoy muy contento porque fueron dos carreras bastante rápidas a la salida y ambos lograron mantenerse bien en la curva. Dejar el nombre de Asturias en alto me hace feliz», dijo.

Esta Fiesta de Interés Turístico del Principado vio adelantada en una semana la fecha de celebración debido al movimiento de las mareas. Además, el estado de la playa obligó a cambiar el circuito y situar la salida cerca del puesto de salvamento. Así, el público presente pudo disfrutar de los caballos un poco mas cerca que en otras ocasiones.

Pablo García, concejal de Deportes del Ayuntamiento riosellano catalogó las carreras de este año como «un gran éxito» debido al numeroso público que asistió a ver el espectáculo. «Como novedad, este año hemos incrementado la cuantía de los premios y reducimos el número de días de la celebración. Hace dos años las carreras se hicieron en dos días, y esta vez lo concentramos todo en un sólo día por el estado de las maneras», explicó el edil.

Para las tres categorías el primer premio fue de 2.700 euros y el recorrido que hicieron los 27 caballos participantes fue de aproximadamente unos 1.200 metros. Entre los asistentes a este encuentro multitudinario, también estuvieron este sábado el alcalde de Ribadesella, Paulo García; el alcalde Cangas de Onís, José Manuel González; el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo; el diputado del PP Luis Venta; José Manuel Felgueres, presidente del PP de Villaviciosa, y concejales del Ayuntamiento riosellano. Todos ellos celebraron el éxito de esta convocatoria, que se impuso a la lluvia.