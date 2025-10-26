El aeropuerto estrena cartelera de invierno con 4.000 plazas menos, pero más operaciones

El aeropuerto de Asturias estrena cartelera el 26 de octubre. La de invierno, que estará en vigor desde hoy y hasta el próximo 28 de ... marzo de 2026. Arrancará en ese momento la cartelera de verano. Pero, hasta que llegue la primavera, la terminal asturiana contará con veinte conexiones regulares, además de ocho chárter. Del total de rutas regulares, el 80% cuentan con financiación regional, a través de contratos de promoción turística. Los chárter están todos impulsados por las empresas que integran Operadores Turísticos y Agencias de Viaje de Asturias (OTAVA).

Serán seis meses con menos plazas a disposición del público que el invierno pasado, pero con más operaciones. De acuerdo a las cifras que maneja Aena, el ente que gestiona la red de aeropuertos del país, tendrá el de Asturias 896.400 asientos a la venta, lo que supone un descenso del 0,5%. Baja de las más de 900.900 plazas que llegó a ofrecer el pasado invierno. Por contra, tendrá 5.368 operaciones, un 2,3% más de las de hace doce meses.

El recorte en las plazas disponibles llega de la mano de Ryanair. Como la 'low-cost' irlandesa lleva todo 2025 en guerra abierta con Aena por las tasas que le cobra por operar, (2 euros por pasajero, afirma el aeropuerto de Asturias) decidió que la única conexión que ofrecía de forma gratuita y en la que movió a más de 91.000 viajeros, la del aeropuerto británico de Stansted pasaría a la historia. Ya no la incorporó en la cartelera de verano 2025, lo que supuso una pérdida de 15.000 plazas.

Ampliar Gráfico de las rutas regulares y chárter que ofrecerá el aeropuerto de Asturias este invierno. Susana G. Coya

El portazo de Ryanair

Tampoco la ofrecerá en la cartelera de invierno 2025-2026 que, ya ha advertido, será la última en la que opere en Asturias. Tras concluir el contrato de promoción turística, por el que volvió a Asturias en el invierno de 2022. Busca ya el Principado recambio para mantener el próximo verano las rutas con Roma, Bruselas y Düsseldorf, aunque la compañía de bajo coste nunca aterrizó en ese aeropuerto, sino en el de Weeze, que está a 90 kilómetros de la ciudad alemana por la que optó al concurso regional.

Unas rutas para las que ya ha mostrado su interés Volotea. De su mano aterriza en Asturias la única novedad de la temporada de invierno: la competencia a Iberia en el corredor madrileño.

Desde el próximo 31 de octubre, cada lunes, jueves, viernes y domingo Volotea sumará una frecuencia a las cuatro diarias que ofrece Iberia. Los horarios desde Asturias serán lunes y viernes, a las 7 horas, y viernes y domingos a las 15.10. Desde Madrid, los lunes la salida será a las 8.55, mientras que el resto de los días la partida será a las 17 horas.

Antes de que aterrice el primer vuelo ya ha habido consecuencias. Iberia ha decidido operar una de sus frecuencia diarias con Air Nostrum. Y, el próximo verano, cederá por completo a su filial regional la conexión entre Asturias y Madrid. El motor del aeropuerto y la única que se ha operado ininterrumpidamente desde la inauguración de la terminal, en 1968.

De hecho, es la de Madrid una de las pocas rutas que no cuentan con financiación regional. Tampoco la recibe la de Barcelona, operada por Vueling y Volotea, ni la de Volotea a Tenerife sur y Lanzarote. Tenerife norte sí está respaldada, pero solo en el caso de Binter, no de Vueling.

Como subvencionadas son las ocho conexiones internacionales. Ryanair está obligada a mantener su tres rutas, como Vueling las de Londres, París y Ámsterdam, y Volotea las de Milán y Lisboa. A la oferta regular se suman los chárter de OTAVA. Egipto, Estambul, Edimburgo, Praga, Berlín, Fez, Marraquech y Omán serán destinos con vuelo directo desde Asturias