Sala de facturación del aeropuerto de Asturias. Damián Arienza

El aeropuerto estrena cartelera de invierno con 4.000 plazas menos, pero más operaciones

La llegada de Volotea al corredor madrileño, donde competirá con Iberia, única novedad de una oferta aérea con el 80% de las rutas subvencionadas por el Principado

Chelo Tuya

Gijón

Domingo, 26 de octubre 2025, 12:41

El aeropuerto de Asturias estrena cartelera el 26 de octubre. La de invierno, que estará en vigor desde hoy y hasta el próximo 28 de ... marzo de 2026. Arrancará en ese momento la cartelera de verano. Pero, hasta que llegue la primavera, la terminal asturiana contará con veinte conexiones regulares, además de ocho chárter. Del total de rutas regulares, el 80% cuentan con financiación regional, a través de contratos de promoción turística. Los chárter están todos impulsados por las empresas que integran Operadores Turísticos y Agencias de Viaje de Asturias (OTAVA).

