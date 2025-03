Vuelta al cole en Asturias | Comedor escolar, transporte y horarios sin definir a una semana del inicio de las clases

OLGA ESTEBAN GIJÓN. Martes, 15 de septiembre 2020, 01:58 | Actualizado 04:08h. Comenta Compartir

Queda justo una semana para que los alumnos de Infantil y Primaria vuelvan a llenar las aulas, vacías desde el 13 de marzo. Asturias será la última comunidad autónoma en regresar a las clases presenciales, después de que ayer comenzara de forma escalonada el curso en Cataluña y hoy hagan lo propio en Canarias. El Principado optó por retrasar el momento hasta el día 22. Pero, al menos a juzgar por la opinión de los directores de centros, eso no ha ayudado a tener las cosas más claras. Casi al contrario. «Estamos igual, por no decir peor, que en julio», lamentaba ayer la directora de un colegio.

La Consejería de Educación mantuvo ayer un encuentro precisamente con directores de Primaria de la zona centro. Hoy se repetirá la cita con los de Gijón. Y, sobre la mesa, las muchas dudas y más problemas que se están encontrando. Entre ellos, los más importantes ahora mismo, la organización del comedor y del transporte escolar, a lo que hay que añadir la indefinición sobre la jornada en los colegios públicos que la tienen partida y desean cambiarla; la falta de docentes, a la espera de las nuevas adjudicaciones de interinos; la espera para la realización de las pruebas PCR; las dudas sobre si se las harán o no a personal que trabaja en los centros pero no depende de consejería; las numerosas quejas de familias, especialmente por la puesta en marcha de las aulas covid (grupos internivel)... Un auténtico rosario de problemas cuya resolución recae, en la mayoría de los casos, en los equipos directivos.

La organización de los comedores escolares y del transporte se ha convertido ahora mismo en un importante escollo. Y, en buena parte, se debe a una de las últimas decisiones de la consejería: eliminar la jornada reducida en septiembre y en junio. Esto significa que, en lugar de finalizar las clases a la una, como es tradicional en las primeras semanas de curso, se finalizará a la dos, lo que trastoca los horarios del transporte, por ejemplo. «No lo han pensado, genera más problemas que soluciones», protestaban ayer algunos directores.

Al margen de eso, la mayoría de los centros desconoce cuántos monitores de comedor va a tener y hay algunos que incluso tienen el servicio aún sin adjudicar.

«Dicen que no pueden señalar el número de monitores hasta que no sepan cuántos comensales habrá. Pero este año no debería ser así. Si hay grupos burbuja debería haber un monitor por grupo», reclaman en los centros.

En el caso de Gijón, por ejemplo, el Ayuntamiento mantuvo ayer una reunión con la empresa adjudicataria del servicio, Serunión.

El problema sigue siendo el mismo: no hay cifra aún de cuántos niños se quedarán a comer en el comedor. Las familias tienen que darse de alta en una aplicación que gestiona los datos, pero parece que la mayoría no está usando la plataforma.

Más allá de eso, surgen otros muchos problemas. «Cuando salga el primer grupo y mientras se desinfecta, ¿qué hace el segundo grupo? Porque no caben todos en el patio?», se preguntaban ayer en algún colegio. «Habrá que preguntar a las familias si los pueden recoger nada más comer, para que no se queden en el patio».

En el caso del colegio de Trubia, a todo ello suman que han solicitado un cambio, para pasarse a jornada continua, petición aún no aprobada. Así que a una semana del inicio del curso ni siquiera pueden saber qué horario harán los niños ni si podrán comer en el colegio.

En cuanto a las familias, la creación de las aulas internivel ha provocado el malestar de numerosas asociaciones de padres y madres. Ayer mismo se conocían los escritos de las AMPAS del Baudilio Arce y del Parque Infantil, de Oviedo, rechazando que se mezcle a alumnos de dos cursos en una clase. Algunos directores también han mostrado su malestar ante estas protestas.