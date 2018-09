Vuelta al cole con la mejor sonrisa

TRATAMIENTO INTEGRAL PARA TU BOCA. ¿A qué edad debería de empezar a preocuparnos la salud dental de nuestros hijos? El Centro Estomatológico González Tuñón resuelve nuestras dudas PUBLIRREPORTAJE Lunes, 24 septiembre 2018, 09:31

El mes de septiembre, además de la vuelta al cole, suele ser sinónimo de retomar los buenos propósitos. Una especie de inicio de año en la que tras la relajación y los excesos del verano propios de la época estival, apostamos por hacer una puesta a punto, cuidarnos más y retomar buenos hábitos. Unos buenos hábitos a los que no se escapan los relacionados con la salud y el bienestar, especialmente en los niños, auténticos protagonistas de esta época del año.

La doctora Paula Bousoño Serrano, Odontopediatra del Centro Estomatológico González Tuñón resuelve hoy todas nuestras dudas sobre la salud bucodental de los peques de la casa.

-¿En qué consiste exactamente la Odontopediatría?

Es la rama de la odontología que se encarga de la prevención, cuidados y tratamiento desde la infancia hasta la adolescencia.

-La primera dentición es un tema que preocupa a muchos padres. ¿A partir de qué meses debería de comenzar a llevarse a los bebés al dentista?

La Sociedad Española de Odontopediatría recomienda acudir a partir de los 6 meses de edad, que comienzan a salir los primeros dientes en la boca. Personalmente recomiendo acudir durante el embarazo para que las mamás adquieran buenos hábitos para ellas en este periodo de tantos cambios y para el futuro bebé como, la importancia de la lactancia, la prevención de enfermedades bacterianas y contagiosas como la caries, correctos hábitos alimentación, etc.

-¿Se les suele dar la importancia que deberíamos a la salud bucal de los niños pequeños, o se cae en el error de que al tratarse de dientes de leche no pasa nada…?

Todavía hay falsas creencias «Total son dientes de leche y se van a caer». Pero los dientes de leche se caen por fases que van desde los 6 años hasta los 13 años y están ahí para permitir: una correcta fonación, una correcta masticación y nutrición. Al masticar estimulan el crecimiento de los huesos maxilares. Permiten guiar la salida de los dientes definitivos y les guardan el espacio que necesitan. Si existen infecciones en los dientes de leche, se puede alterar el diente definitivo que se está formando debajo. Permiten una sonrisa bonita y desarrollo de la autoestima. Una boca libre de caries en la infancia está directamente relacionada en la edad adulta.

-¿Qué cuidados o consejos recomendaría en cuanto a hábitos de higiene dental en bebés y niños pequeños?

Bebé sin dientes:gasa envuelta en el dedo.

Con el baño diario.

Bebé dientes anteriores:

Dedal de silicona.2 veces/día

A partir del año2 cepillos.Después de las comidas principales.

A partir de los 2 años2 cepillos.

Seda dental.Después comidas principales.

Por las noches.

Repasarle hasta los 5 años.

Pasta: cantidad granito de arroz o raspar cerdas cepillo.

-Aunque el miedo al dentista no es ni mucho menos algo exclusivo de los niños, el trato y las técnicas cuando acuden a consulta difieren de las de los pacientes adultos ¿Cómo consigue que se relajen?

Lo principal es dedicarles tiempo, paciencia y comprensión puesto que el miedo es una reacción normal a lo desconocido. Es muy importante explicarle al niño lo que vamos a realizar y lo que va a sentir. Además, la psicología nos aporta muchas técnicas como la ludoterapia que permite mediante el juego enseñar objetos desconocidos y permite perder «seriedad» de la situación dental y descargar tensiones, temores y ansiedad. Otra técnica es la distracción para disminuir la probabilidad de percibir una acción desagradable y aumentar la tolerancia del niño con juegos, películas, música, historias, etc. Técnicas de imitación de otro niño que tenga un buen comportamiento. Técnica de desensibilización. Y por supuesto refuerzos positivos para reforzar las buenas conductas.

-Además de odontóloga pediátrica es usted especialista en atención a niños con necesidades especiales, un área que no es muy habitual encontrar en las clínicas, ¿qué tipo de servicios y protocolos implica?

Es importante trabajar el instinto y la creatividad, pues cada individuo es único, la mayoría de los detalles se aprenden de la experiencia personal con ellos.

Me encanta la psicología y es mi pilar para tratar a cualquier persona. Nos adaptamos a las circunstancias personales físicas (adaptamos cepillos, instalaciones preparadas para sillas de ruedas, etc.), sensoriales (guiamos, utilizamos tacto, lenguaje de signos, pictogramas, etc.), cognitivas (anticipación, cronogramas, control de estímulos sensoriales, rutinas, etc.) y psíquicas (tratamientos cortos, refuerzos positivos, etc.). En el caso de no resolverlo solamente con la ayuda de la psicología contamos con fármacos y tratamientos con Óxido nitroso, que nos ayudan a relajar al paciente que lo requiere. En última instancia contamos con varios anestesistas que colaboran con nosotros realizando sedación consciente en ámbito clínico para llevar a cabo los tratamientos odontológicos.

Centro Estomatológico González Tuñón

Con una impecable trayectoria y siempre a la vanguardia en la aplicación de tratamientos al servicio de la salud bucal, el Centro Estomatológico González Tuñon ha apostado desde sus inicios (1981) por la innovación y la excelencia, lo que la ha convertido en una clínica de referencia en España a la que le respaldan sus más de 40 profesionales especialistas que dan cobertura a todo tipo de servicios de odontología integral. www.centrogt.com