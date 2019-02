Wenceslao López asegura que asistirá «como alcalde» a las negociaciones El alcalde de Oviedo. / PIÑA Somos carga contra Lastra: «Puede hablar de un trillón de trillones, que sin Oviedo el área central no existe» JUAN CARLOS ABAD Viernes, 1 febrero 2019, 04:07

Wenceslao López desoyó ayer las advertencias de Somos para disuadirle de seguir presente en el área metropolitana como otra cosa que no fuera en «calidad de representante de la agrupación socialista de Oviedo». El regidor ovetense compareció ante los medios para asegurar que «no se rinde» en su empeño de que el municipio esté presente en el ente de nueva creación y que lo hará «como alcalde», «aunque no sea formalmente», para se escuche la opinión de la ciudad con la intención de que «cuando sea posible Oviedo se pueda incorporar al proceso y no quedar descolgada».

En este sentido López calificó la negativa de Somos y PP de votar 'no' al área metropolitana como «electoralismo que apesta» y afirmó que, aunque acata la decisión del Pleno ovetense, nada le impide «seguir manteniendo contactos».

Por la mañana, los ediles de Somos Rubén Rosón e Ignacio Fernández del Páramo habían anticipado el movimiento del regidor y cargaron públicamente contra lo que calificaron como «el invento de Fernando Lastra». «Después de enterrar millones de euros debajo del Cantábrico con El Musel, lo que pedimos a Lastra es humildad», espetó Rosón. «Nos habla de 90.000, 300.000 millones, un trillón de trillones quizás. ¿Qué nos están vendiendo?», apostilló el concejal de Economía que, junto al de Urbanismo, afirmó que, al contrario que el Principado, los ayuntamientos son capaces de gestionar fondos europeos.

«Nosotros sabemos qué es conseguir financiación. Más de 10 millones para el Bulevar de Santullano que Lastra y la delegada de la FSA en el Ayuntamiento -en alusión a Ana Rivas- llevan bloqueando y retrasando su ejecución», cargó Rosón que reiteró el 'leit motiv' de Somos: «Sin Oviedo no hay área metropolitana. Sin la capital de Asturias no existe. Les pedimos que respeten la democracia y el dictamen del Pleno».