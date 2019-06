Yolanda, Bea y Rosana, un año monacal Yolanda Valle y Bea Méndez juegan con los pequeños. Al fondo, la otra maestra, Rosana Edesa. / XUAN CUETO El colegio de Caravia tiene tres maestras, las tres interinas y las tres opositan mañana | Más de 6.000 docentes se juegan este sábado 781 plazas de Primaria. Llevan meses estudiando y algunos, muchos años trabajando O. ESTEBAN CARAVIA/GIJÓN. Viernes, 21 junio 2019, 03:30

Le han restado horas al ocio, a la familia e incluso al sueño. Se han enfrentado a larguísimos temarios, a horas de estudio en hogares no siempre silenciosos, a clases en academias, al pago de preparadores, a dudas, a rumores... Son más de 6.000 y mañana están convocados por la Consejería de Educación para hacer las primeras pruebas de la oposición que servirá para cubrir 781 plazas del cuerpo de maestros. Pertenecen a las especialidades de Primaria, Infantil, Inglés, Pedagogía Terapéutica, Educación Física, Audición y Lenguaje y Música.

Entre esos más de 6.000 aspirantes, perfiles heterogéneos y muchos recién licenciados. Pero también muchos, muchísimos maestros que ya cumplieron los 40, que llevan años trabajando, que se han enfrentado ya a varias oposiciones y que dan vida a muchas aulas asturianas, especialmente en las alas y las zonas rurales.

Bea, Yolanda y Rosana son el ejemplo. Maestras de Educación Física, Primaria e Inglés, respectivamente. 47 años todas. Maestras interinas en el colegio público Prado, de Caravia. Once alumnos de todos los niveles en el aula unitaria. Encantadas las tres con la educación rural y con la oportunidad de haber trabajado todo este curso completo. Y nerviosas. Mucho. Y eso que, como admite Bea, «mi objetivo es mejorar la posición en la bolsa de interinos, sé que aún no tengo posibilidades de sacar la plaza». Su caso es curioso. Mañana será la cuarta vez que se enfrenta a unas oposiciones, lo ha hecho antes en Asturias y Madrid. De hecho, estuvo trabajando varios años en la capital, la última vez, en la cárcel. La experiencia la marcó y decidió volver a casa. Y en ese tiempo, con otros trabajos relacionados con el deporte pero no con la enseñanza, con la construcción de una familia, olvidó la bolsa de interinos durante siete años. Pero ahí seguía, claro. Así que se recicló, se formó, asistió a una academia, y volvió a la rueda. Y este curso ha estado en Caravia y Lastres, «encantada».

Ha compartido aula con Yolanda, también años en la lista y poco tiempo trabajado. Y Rosa, en condiciones parecidas. Han sido compañeras en un año de «vida monacal», de mucho estudio y poco tiempo libre. Son parte de los cientos de interinos que el miércoles despidieron a sus alumnos y no saben si en septiembre les volverán a ver. Dependerá de lo que suceda mañana, de las peticiones de los compañeros.... Aunque las tres hacen muchos kilómetros cada día para llevar al trabajo, no les importaría repetir destino el próximo curso, en un pueblo con una «implicación total» para que la escuela funcione bien.

«El proceso es muy injusto»

Mucho se juegan también Marcos y Sara. El nerviosismo es tal que son nombres ficticios. Temen que cualquier cosa que digan les perjudique en el proceso. Llevan diez y doce años, respectivamente, trabajando como interinos, de Inglés y Primaria. Saben que es una «carrera de fondo, un camino muy largo» y están agotados. Y son críticos. «El proceso selectivo es muy injusto, subjetivo totalmente. Es un negocio para editoriales, academias, preparadores... El temario está obsoleto, aparecen cosas como la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que ya no existe», lamentan. Piden estos interinos que la Administración «evalúe nuestra práctica docente», porque «no podemos jugarnos años de trabajo en cuatro horas». «Si llevamos tantos años trabajando es que estamos capacitados», insisten. Y critican que los interinos estén obligados a presentarse siempre a las oposiciones para poder seguir dando clases. «Hay que cambiar la forma de acceso», concluyen.