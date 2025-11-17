Los 133 bancos del Ferrera serán limpiados y pintados en los próximos días Se repondrán tablas en más de ochenta, ya que presentan mal estado por el paso del tiempo o el vandalismo. Los trabajos estarán finalizados antes del 30 de diciembre

El Ayuntamiento acometerá en los próximos días los trabajos para limpiar y pintar los 133 bancos del parque de Ferrera y la reposición de las tablas en los que es necesario. Para ello ha cerrado un contrato de casi diez mil euros con la empresa Contenur. «Es una de las actuaciones que se llevan a cabo dentro del mantenimiento de espacios públicos. En este caso, se trata de uno de los pulmones verdes de la ciudad y el objetivo es que esté en las mejores condiciones para su disfrute», apuntaron ayer desde el equipo de gobierno.

Los trabajos estarán finalizados antes del 30 de diciembre y consistirán inicialmente en la limpieza de 133 bancos con hidrolavadora, en 81 será necesario cambiar o colocar tablas que con el paso del tiempo o el vandalismo están en mal estado. Y finalmente se pintarán con dos manos de esmalte sintético.

Por otro lado, en los últimos meses se instalaron 83 nuevos bancos de madera en diferentes zonas de la ciudad que sustituyeron a aquellos que presentaban desperfectos, ya sea por el vandalismo o por el deterioro del paso del tiempo.

También en el parque de El Carbayedo se renovaron otros veinte bancos, instalando un modelo más accesible, dentro de las políticas de Avilés Ciudad Amiga de las Personas Mayores. En este sentido, desde el Consistorio se defendía ayer que la esta inversión se engloba en esa misma estrategia ya que «para la ciudadanía, sobre todo para las personas mayores, los bancos son un elemento clave».