1.500 euros de multa por un error en la póliza del coche

José María López Arnaldo se sintió como un delincuente el pasado lunes cuando tres coches de la Policía Local rodearon al suyo en la calle Fray Valentín Morán, próxima al centro de salud de La Magdalena, en el que trabajó durante 32 años como enfermero. Su 'delito' fue no llevar consigo la póliza del seguro y no haberse dado cuenta antes de que uno de los números de la matrícula venía mal, por lo que su coche no figuraba como asegurado. «Sabía que me habían hecho el cargo en el banco en noviembre, pero ni me había fijado en la póliza», aseguró.

La situación «irreal» que vivió comenzó alrededor de las once de la mañana cuando los agentes le pararon en la calle que conecta las de La Magdalena y Valdés Salas. «Me dicen que no tengo seguro. Yo les digo que sí, que pagué en noviembre 503 euros, pero les pido que vengan conmigo al centro de salud para aclararlo y me dicen autoritariamente que ni yo ni mi coche nos movemos 'ni un metro'», explica. Fue entonces cuando llamó a su mujer, que le envió el recibo con el cargo en el banco, pero en el mismo no consta la matrícula, así que la grúa se llevó su coche y a él le dejaron una sanción de 1.500 euros. En su antiguo centro de trabajo, llamó a su compañía de seguros en Madrid y solicitó una copia de la póliza y ahí se dieron cuenta de que había un número de la matrícula que no coincidía. El resto de los datos (los personales, modelo del coche, número de bastidor) eran correctos.

Corrección

Trató de ponerse en contacto con la Policía Local a través de una compañera de trabajo sin éxito. «Me trasladaron que si no presentaba la póliza en condiciones no había nada que hacer», reprodujo José María, que se tuvo que tomar un tranquilizante antes de regresar a Oviedo, donde vive, en transporte público.

A los dos días se dirigió al depósito a recoger su vehículo con la póliza corregida pero «otro agente me dice que tampoco le vale porque es una copia, me hace esperar una hora y, tras comprobar que en la plataforma de la DGT estaba modificada, me dice que ya está todo correcto», relata. Preguntó entonces si le retiraban la sanción y le informaron de que seguía adelante.