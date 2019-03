Otros 22.000 kilos de bocarte desembarcados en Avilés animan la 'ardora' Pescadores descargando bocarte ayer a última hora de la mañana. / MARIETA Fueron capturados por tres barcos de cerco a la altura de Cabo Vidio y se subastaron a un precio que osciló entre uno y 2,68 euros el kilo J. F. G. AVILÉS. Miércoles, 6 marzo 2019, 06:41

Si la primera partida de bocarte llegó inesperadamente pronto, para alegría de la flota de cerco la segunda no se ha hecho esperar. Tres barcos, 'Nuevo Santanina', 'Nueva Emperatriz' y 'Nuevo San Mateo', los mismos que protagonizaron la subasta inaugural, desembarcaron ayer en Avilés 2.200 cajas, unos 22.000 kilos y de buen tamaño, del orden de 39 granos (piezas) por kilo, capturados a la altura de Cabo Vidio, cerca de la costa.

«¡Bocarte antes que xarda! No es normal. Todo está cambiando, y hay que aprovechar. Una vez sales lo que no puede ser es regresar con las cajas vacías», celebraba uno de los marineros. Y según sus palabras puede que la alegría no sea pasajera. «Nosotros fuimos al Oeste, pero también se está pescando al Este. Está muy esparcido», aseguró.

De hecho, ya se ha subastado bocarte en puertos como Fuenterrabía, en Guipúzcoa. Además hay más cuota que el año pasado, 29.700 toneladas para la flota que navega bajo pabellón español, con unos topes establecidos para el primer semestre entre 8.000 y 10.000 kilos diarios por barco, en función del número de tripulantes.

El tempranero inicio de la campaña del bocarte (ardoara) la actividad en el muelle pesquero, un tanto alicaída en estas primeras semanas del año. El descargado ayer en Avilés pasó por la cinta a un precio ligeramente superior al de la primera jornada, entre uno y 2,68 euros el kilo, en función del tamaño y podrá adquirirse a partir de hoy en las pescaderías de la comarca.

Al margen de esta especie, ayer martes también se subastaron unos 6.500 kilos de merluza procedente del cantil de Francia desembarcados por el 'Cristo del Socorro' que rularon entre tres y seis euros el kilo y 165 cajas de xarda, unos 12.000 kilos, capturadas por un arrastrero portugués. En cualquier caso se trata de una cantidad pequeña, a la espera de que los grandes bancos de esta voraz especie, la tercera en importancia por facturación en Avilés, se aproximen al litoral cantábrico.