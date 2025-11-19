Más de 300 jóvenes de Primaria descubren las profesiones científicas en La Magdalena Siete colegios de la región participan en la jornada organizada por la ASATA en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena

Más de 350 jóvenes de siete colegios asturianos, cinco de ellos de la comarca avilesina, participaron en esta mañana en la jornada organizada por la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (ASATA) para fomentar las vocaciones científico-técnicas en el alumnado, especialmente en las mujeres.

La jornada buscó un enfoque innovador y, de entrada, se habló con los estudiantes de la gestión de las emociones y de los sentimientos, contando para ello con el apoyo de un pulpo de peluche. Hubo charlas, conversaciones, técnicas de relajación, juegos e intervenciones como la del científico Amador Menéndez que generaron el asombro de los participantes.

«Este año hemos innovado en diferentes aspectos», explicó Covadonga Rodríguez, coordinadora del proyecto que cuenta con el respaldo del Principado de Asturias. Así, la más sorprendente fue abrir el abanico hasta la educación infantil, contando con alumnas de cuatro años. «Tenemos que empezar a hablar primero de las vocaciones científico-técnicas», aseguró Rodríguez. También se habló de la formación profesional, contando con la participación de diferentes alumnos perfectamente uniformados.

Y se trabajó en la inclusión ya que, entre los centros participantes, se encontraba el colegio de Educación Especial de Tapia de Casariego.