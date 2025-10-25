610.000 euros para garantizar la seguridad del antiguo vertedero de San Cristóbal Se acometieron obras de estabilización hace nueve años, pero un nuevo argayo aconseja construir una nueva red de saneamiento y drenaje

Yolanda De Luis Avilés Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Avilés invertirá cerca de 610.000 euros en un proyecto para garantizar la seguridad del antiguo vertedero de San Cristóbal. Esta obra se acomete después de que en el año 2016 ya se afrontase otra con el mismo objetivo después de un primer argayo que afectó a la ladera norte y al velódromo que se construyó en la zona a finales de los noventa. Hace dos años, otro argayo en esa misma ladera, pero que ya no afectó a la instalación deportiva, obligó a la redacción del proyecto de estabilización y consolidación que ahora se licita para que las obras se acometan el próximo año.

Aunque desde 1985, cuando se clausuró, se viene efectuando el mantenimiento del vertedero y ya se había construido un colector que lleva sus lixiviados hasta su conexión con la red de saneamiento municipal, los trabajos geotécnicos realizados para estudiar el terreno aconsejan reforzarlo con un nuevo colector y un nuevo ramal que llevará las aguas residuales de los vestuarios del velódromo.

La construcción de esta nueva tubería se hará con técnicas que no afectarán a la actual urbanización de esta pista ciclista mediante 'pipe ramming' con tecnología sin zanja empujando la tubería mediante un martillo neumático.

Mientras que el nuevo colector discurrirá bajo el camino vecinal que también se construirá ahora y en su recorrido contará con varios pozos de registro en los cambios de alineación y pendiente.

Según recoge el proyecto, el nuevo camino, que tendrá base de zahorra artificial y un ancho de cuatro metros, discurrirá por el perímetro sur y finalizará en la carretera municipal que se sitúa al norte del vertedero, es decir, unirá La Folleca y El Picalón. En este sentido, el concejal de Obras y Medio Ambiente, Pelayo García, insistió en que se va a tratar de un camino de servicio, que quedará de tierra. Existía ya uno que estaba clausurado. Lo podrán utilizar los vecinos, pero también será transitable para los vehículos necesarios para el mantenimiento de este antiguo vertedero, explicó el edil.

El Ayuntamiento inició este mes de octubre la contratación de las obras y se prevé que puedan estar adjudicadas entre los meses de diciembre y enero, con lo que los trabajos podrían arrancar ya en la primavera del próximo año. El plazo de ejecución de los mismos, según se recoge en el proyecto, es de seis meses.

Seguridad

García justificó esta fuerte inversión en el espacio para garantizar la seguridad y evitar que se puedan producir nuevos hundimientos. «Esta intervención persigue precisamente minimizar o evitar nuevos desprendimientos. Hay que tener en cuenta, además, que el vertedero tiene una antigüedad considerable y que, en los últimos años, se ha intervenido en el entorno del velódromo en su estabilización, pero quedaba esta parte», afirmó.

Temas

Avilés