Más de 80.000 problemas de ciberseguridad en Asturias El director general de INCIBE alertó sobre estas incidencias en la celebración del Día Mundial de la Calidad

Asturias registró 81.947 dispositivos afectados por incidencias de seguridad en 2024, un problema que va en aumento y es especialmente preocupante para las pequeñas y medianas empresas. El dato expuesto por el director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), Félix Barrio, en la celebración del Día Mundial de la Calidad, este viernes en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura, evidenció el papel crítico que juega la ciberseguridad.

En el encuentro, organizado por el Club de Calidad presidido por Jesús Daniel Salas, Enrique Pérez de Tena, responsable de la oficina de Relaciones Institucionales del Mando Conjunto del Ciberespacio, destacó que «la guerra cibernética ya no es ciencia ficción, sino una realidad diaria aunque la sociedad no siempre lo perciba». Según Cristina Fernández Caldueño, directora de Operaciones de Castroalonso, «el principal obstáculo para la ciberseguridad es económico» porque «la ciberseguridad es intangible y cuesta percibirla como inversión». La buena noticia es que la concienciación se ve reflejada en un aumento de la inversión en ciberseguridad, que en España se ha multiplicado por diez en los últimos años, conforme a los datos de INCIBE.

Pérez de Tena advirtió también de la amenaza que suponen las descargas y el uso de herramientas de inteligencia artificial gratuitas. «Ya no se trata de los dispositivos digitales, sino que objetivos y cosas también están interconectados», apuntó.

Por su parte, el presidente del Club Asturiano de Calidad, Jesús Daniel Salas, defendió el impacto de la normalización y la estandarización en el país. Con datos de un reciente estudio publicado por el Ministerio de Industria, afirmó que la aplicación de las normas y estándares se ha traducido en un crecimiento del 14,7% del PIB real entre 1980 y 2022. Destacó también la relación entre calidad y eficiencia operativa, así como el impacto sobe la capacidad exportadora y de innovación.

Reconocimientos

La celebración del Día Mundial de la Calidad fue el escenario de la entrega de los premios anuales que concede el Club de Calidad y que este año recayeron en la tecnológica Seresco y en Sirsa, en la categoría de gran empresa y pyme, respectivamente. Por su parte, María José Suárez, Responsable de Excelencia y Mejora Continua de la Agencia Sekuens, recibió el reconocimiento en la categoría individual por su implicación y compromiso con el Club de Calidad desde su fundación.

