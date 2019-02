El abad de Covadonga, Adolfo Mariño, ejerce de sabuguero en las lentejas del Casino Adolfo Mariño compartió mesa con el Manuel González. / MARIETA E. FANJUL Miércoles, 27 febrero 2019, 06:35

«En los bajos de este edificio, aquí justo debajo del Casino recuerdo que estaba 'Casa Máximo', un bar de toda la vida donde hace cerca de sesenta años nos daban unas aceitunas inmensas e inigualables», recordaba ayer con cariño Adolfo Mariño, abad de Covadonga, durante las tradicionales lentejas del Casino de Avilés.

Además de como invitado de la cita gastronómica, Mariño ejerció ayer de avilesino y 'sabuguero'. «Yo nací a escasos cincuenta pasos de aquí, en la calle Pedro Menéndez, junto a la iglesia, y me pasaba el día en la calle de La Estación donde vivía mi abuela, así que estar que hoy supone una enorme satisfacción para mí» , aseguró el sacerdote. «Cada piedra de Avilés para mí tiene rostro, nombre y apellidos detrás», añadió. Adolfo Mariño también expresó su sorpresa por la celebración de esta peculiar comida en el Casino, «me parece formidable, no conocía el sitio y está muy bonito, además yo no suelo participar en estas cosas pero como juego en casa estoy encantado de que me hayan invitado», comentó distendido.

Durante las lentejas, Mariño habló también de su papel al frente del Santuario de Covadonga. Entre otras cosas recordó cómo recibió le nombramiento por parte del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, el 14 de junio 2017, justo un año antes de la celebración simultánea de tres centenarios en el entorno de Covadonga: el de la coronación de la Santina, el de la creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y el decimotercer centenario de los orígenes del reino de Asturias.

«Fueron momentos muy especiales porque me tocó de lleno todas la preparación y celebraciones del año jubilar mariano y de los tres centenarios», recordó el abad.

Ante los asistentes a las lentejas, Adolfo Mariño destacó la confluencia de estas tres efemérides y aseguró que Covadonga «representa el carácter identitario del pueblo asturiano con la confluencia en el real sitio de fe, naturaleza e historia».

Adolfo Mariño aprovechó para hacer un pequeño repaso histórico hablando de las figuras de Pelayo y Munuza, y de la batalla de Covadonga, «que fue más un enfrentamiento entre guerrillas aunque de mucha trascendencia», aseguró. También recordó alguna anécdota como la visita en 1953 a Covadonga de Juan XXIII, entonces patriarca de Venecia, quien «al llegar al santuario dijo que Covadonga era un milagro de la naturaleza».