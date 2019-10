«Han abandonado a Fani tras su accidente, vamos a ayudarla a que recupere sus derechos» Fani del Socorro, ayer con responsables de Avata. / MARIETA La Fundación Avata le está ofreciendo asesoramiento legal y médico a la vecina de Sabugo que sube a su casa a rastras tras un accidente de tráfico ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Viernes, 11 octubre 2019, 01:43

Parece que Fani del Socorro empieza a ver la luz después de meses de abandono y dolores. Después de que este periódico diese a conocer la historia de esta vecina del barrio de Sabugo, que se ve obligada a subir y bajar cada día cinco pisos arrastrándose para acceder a su casa debido a las secuelas de un accidente de tráfico, por fin ha empezado a recibir asistencia por parte de la Fundación Avata de ayuda al accidentado, un colectivo nacional que se encarga de proteger los derechos del entorno social y profesional de personas como ella.

La realidad de esta mujer de 58 años se complicó el pasado 14 de julio cuando su coche impacto con otro vehículo en el enlace de La Luz con la variante. Desde ese día Fani perdió gran parte de la movilidad de sus piernas y subir a su casa, en un quinto piso sin ascensor, es una tortura. «Tanto ella como el resto de mujeres que viajaban en su vehículo han estado abandonadas durante estos meses. Ni siquiera han podido ver el atestado para saber a quién corresponde la responsabilidad ni que derechos tienen, y eso es porque han tenido un asesoramiento muy escaso», asegura la responsable de Avata en Asturias, Gema Rodríguez. Desde la fundación ya se han puesto manos a la obra para gestionar los trámites legales pertinentes «y nuestro objetivo es que Fani pueda recibir una atención integral en una vivienda o se pueda ir a una residencia especializada a recuperarse. Lo que no puede ser es que siga viviendo en un piso que no es accesible en su estado», destaca Rodríguez.

Lo que más preocupa a Fani del Socorro en estos momentos es el tema económico. Tras el accidente perdió su trabajo y sobrevive con ayudas sociales, «pero ya la hemos tranquilizado y le hemos explicado que no va a tener que hacerse cargo de ningún gasto porque las aseguradoras lo gestionarán debidamente y nosotros le ayudaremos a tramitarlo», aseguran desde la fundación de ayuda a los accidentados. Fani del Socorro ha empezado a ver la luz al final del túnel y confiesa que no tiene palabras de agradecimiento para esta ola de caridad. «No me lo esperaba y no puedo estar más agradecida de que LA VOZ haya hecho de altavoz en mi caso».

La Fundación Avata asesora a unas veinte víctimas de accidentes al mes en Asturias, y han notado un especial repunte de atropellos en Avilés recientemente, «por lo que le pediremos al Ayuntamiento que nos ayude con una campaña de sensibilización», adelantan.