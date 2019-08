Dejan a un perro abandonado atado a un banco en Las Meanas Quienes paseaban por el parque avisaron a la Policía Local de que un cachorro de pastor alemán llevaba «un buen rato atado a un banco y ladrando desconsoladamente» ALEJANDRO L. JAMBRINA Avilés Viernes, 9 agosto 2019, 13:42

Un cachorro de pastor alemán apareció este mediodía abandonado en el parque de Las Meanas, atado a la pata de un banco con una correa de gran longitud pero que no le permitía moverse. Varios vecinos que se paseaban en esos momentos por el parque se percataron de que el cachorro llevaba «más de media hora solo y ladrando desconsoladamente», relataron algunos de los testigos. Tras dar aviso a la Policía Local, dos agentes se personaron en el lugar de los hechos para hacerse cargo del animal, que no paraba de ladrar y gimotear en busca de su dueño.

Casi una hora después de que el perro se quedase solo, los agentes han sido capaces de localizar al dueño del animal, que se pasó a recogerlo por la comisaría. Se desconocen los motivos por los que el cachorro estaba solo en mitad de la calle, pero la Ley de tenencia, protección y derechos de los animales asturiana establece multas por abandono de animales domésticos de entre 601 y los 3.005 euros.