Abel Suárez se pone al frente de la comisión gestora de UGT en Avilés Abel Suárez, en una imagen de archivo. / ÁLEX PIÑA El secretario de organización del sindicato en Asturias forma un equipo de cinco personas con representación de los sectores de más peso ALBERTO SANTOS AVILÉS. Martes, 9 abril 2019, 02:47

UGT abrirá una nueva etapa en Avilés a partir de mañana miércoles con la puesta en marcha de una comisión gestora que sustituirá a la comisión ejecutiva tras la dimisión del secretario comarcal, Iñaki Malda. Al frente estará el secretario de organización de UGT Asturias, Abel Suárez, que ha formado un equipo de cinco personas en el que están representadas todas las federaciones. Ninguno de sus miembros pertenece a la comisión ejecutiva que ha dirigido hasta ahora el sindicato en la comarca avilesina.

Además de Abel Suárez forman la gestora Raúl Cueto, secretario general de la sección sindical en ArcelorMittal, Juan José Paredes, ligado al sector de la alimentación, Iván López, del transporte, y Mercedes García, en el Ayuntamiento de Avilés.

El objetivo de la comisión es ponerse a trabajar cuanto antes. De hecho, está previsto que la primera reunión sea mañana en la sede de UGT en plaza del Vaticano. Tal y como aseguró ayer a este periódico Abel Suárez, «el objetivo es que no se resienta el trabajo del sindicato en la comarca. No nos planteamos límites, sino que funcione, que estemos representados en todos los sitios». De momento, descarta dar plazos para la gestora, aunque se trabaja con el horizonte del próximo año.

Iñaki Malda anunciaba a principios del pasado mes de marzo su dimisión como secretario comarcal para optar a la lista europea del PSOE, de la que finalmente quedó fuera, por lo que regresa a su puesto en ArcelorMittal. «Para UGT no puedo tener más que palabras de agradecimiento. Me resulta imposible describir todas las vivencias de estos quince años, en los que junto a mis compañeros me ha tocado vivir muy intensamente el sindicato», aseguraba ayer Malda en palabras a este diario.