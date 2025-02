Los abogados de los acusados por las piscinas de Las Vegas piden su exculpación

YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Viernes, 25 de octubre 2019, 00:49 | Actualizado 11:18h. Comenta Compartir

El juicio por las supuestas irregularidades en la gestión de las piscinas de Las Vegas comenzó ayer con la presentación de las cuestiones previas por parte del Ministerio Fiscal, las acusaciones que ejercen el Ayuntamiento de Corvera y Fabián Ariel, y los abogados de ocho de los doce acusados, que coincidieron en pedir a la magistrada la exculpación de sus defendidos por vulneración de un derecho fundamental como es el de defensa durante el proceso de instrucción de la causa.

La abogada del principal acusado, el expresidente de ASIA Miguel Ángel Villalba, expuso en su razonamiento que el juzgado instructor no habría razonado suficientemente el registro del domicilio de su defendido. La letrada María Fuertes Llaneza también defendió que no se habría garantizado la documentación incautada con la diligencia que exige la ley por lo que pidió la exclusión del proceso de la misma «porque nadie puede garantizar que se haya manipulado las pruebas». Con todo concluyó que se habrían vulnerado los derechos de su defendido.

Ana Boto, abogada defensora de la madre y la hermana de Villalba, planteó en primer lugar el sobreseimiento para la primera por demencia sobrevenida, exponiendo una sentencia incapacitatoria de un juzgado de Gijón, algo a la que fiscalía se opuso inicialmente, aunque concedió que pueda ser vista por un forense para emitir informe si la jueza lo autorizase. La abogada también expuso la indefensión creada en la instrucción en el momento de los registros de las casas de sus defendidas y por no haberles tomado declaración por los hechos por los que se les acusa. Puso en duda también la competencia del tribunal para juzgar los hechos.

Esa indefensión, con distintos matices fue también argumentada por los letrados que defienden a los expolíticos de Corvera, Luis Moro, Ana Belén Toro y Luis Solares, así como el letrado del exnovio de la hermana de Villalba y el del que fuera en aquel momento director en la zona norte de la empresa que gestionaba las piscinas.

El defensor de los dos primeros políticos, José Carlos Fernández y el del tercero, Manuel Mendoza, defendieron que los actos administrativos por los que se les imputa no serían punibles y consideraron que se ha creado una indefensión «porque en realidad no se sabe de qué se les acusa, no sabemos de qué nos tenemos que defender». Pidieron el sobreseimiento libre de sus acusados. El abogado del exnovio de la hermana de Villalba también aludió a la indefensión de su defendido por el mismo motivo, no saber de qué se le acusa.

En el día de ayer el último en intervenir fue el abogado del que fuera jefe de la empresa en la zona norte. Pep López también se refirió a la instrucción y a que no se comunicó a su defendido sobre qué se le acusaba durante las investigaciones, solo habría declarado por contratar estancias en Las Caldas, «ninguna para concejales de Corvera», y no por la firma del contrato de gestión de la piscina de Las Vegas por el que finalmente se le acusa. Pidió también que se excluya la acusación del Ayuntamiento de Corvera argumentando que su defendido y la empresa para la que trabajaba no participó en el contrato de la maquinaria de las piscinas por el que se le pide indemnizar al Consistorio con 250.000 euros.

En sus argumentaciones los abogados defensores también aludieron a otros aspectos como el perjuicio que podría haber causado que se alargase el secreto de sumario, la vulneración del derecho a un juicio sin dilaciones ya que la investigación se inició a finales de 2012 y se está juzgando siete años después o la posible prescripción del delito de fraude.

La Fiscalía y las acusaciones particulares del Ayuntamiento de Corvera y Fabián Ariel rechazaron esa argumentación. Aunque será la jueza la que decida sobre si admite estas cuestiones previas presentadas ayer y las que expondrán hoy los defensores de los otros cuatro acusados.

Más información Se mantienen las declaraciones de los investigados para la próxima semana

Se mantienen las declaraciones de los investigados para la próxima semana