«Abordar la Guerra Civil me generó mucho respeto porque no pretendo ser un cronista»

José Pablo García, en Avilés, con su último cómic histórico. José Pablo García. Dibujante de cómics y diseñador | El autor malagueño se ha especializado en cómics históricos y presenta en Avilés su último trabajo sobre los 'Episodios Nacionales' de Galdós

José Pablo García (Málaga, 1982) se labrado un nombre en la industria del cómic español por sus trabajos históricos sobre diferentes episodios de la historia de España. Haciendo las veces de historiador, el dibujante documenta sus obras y le enseña a los lectores la Historia española, con sus luces y sus sombras, sin dejarse ni un solo detalle e el tintero. La pandemia ha retrasado su última obra, pero ayer presentó en Avilés 'El 2 de Mayo', basada en los 'Episodios Nacionales' de Galdós.

-Sus últimas obras tienen en común que se enmarcan en diferentes épocas de la Historia de España. ¿Se siente cómo cuando le definen como un autor de cómics históricos?

-Es cierto que tengo varias obras de temática histórica y la verdad es que llegué a este tipo de encargos por casualidad y ahora estoy bastante cómodo. Lo primero fue 'Las Aventuras de Joselito, el pequeño ruiseñor', que empezó como un experimento, y me sirvió como carta de presentación para lograr otros proyectos.

-Uno de esos proyectos fue 'La Guerra Civil española', en el que retrata como un historiador una época que no el tocó vivir.

-Bueno lo cierto es que no pretendo ser un cronista de nada y reconozco que abordar una etapa histórica tan importante como la Guerra Civil me generó mucho respeto. Trabajé sobre los textos del historiador Paul Preston y me dio libertad para interpretarlos. Fue un cómic que disfruté mucho y que se ha vendido muy bien, lo que significa que a la gente le ha interesado profundizar el tema, en la historia del país y la forma de abordarla.

-También adaptó la aclamada novela de Javier Cercas, 'Soldados de Salamina'.

-Se cuenta una época similar, pero el enfoque fue muy diferente. Creo que poder adaptar esta obra fue un regalo como dibujante, porque tiene una narrativa muy fragmentada que me permitió cambiar de estilo o utilizar el color de forma especial para ilustrar las diferentes líneas temporales.

-En unos días presenta su último cómic, 'El 2 de Mayo'. ¿Cómo llegó a sus manos el proyecto?

-Fue un encargo del Ayuntamiento de Madrid en el que adapto al cómic la primera parte de los 'Episodios Nacionales' de Galdós con motivo del centenario de la muerte del escritor. Ha sido una obra más corta, pero bastante rupturista en mi forma de trabajar y en el estilo. Por desgracia se debería haber presentado en mayo, pero hemos tenido que retrasarlo y verá la luz este mes de septiembre. Tengo muchas ganas de ver si le gusta a los lectores y descubrirles un episodio desconocido para muchos.

-Sus cómics, a parte de entretener, tienen un factor didáctico muy notable.

-Considero que sí y es algo que me atrae al aceptar un encargo. El primero que aprende con mis cómics soy yo, porque me tengo que documentar mucho sobre los episodios históricos que dibujo, y esto me ha enriquecido bastante. Muchos temas los desconocía antes de dibujarlos, y también soy consciente de que mis obras se utilizan, pro ejemplo en los colegios. El cómic es un medio de aprendizaje mucho más visual, directo, didáctico y entretenido.

-Para terminar, ¿cómo ha vivido el confinamiento desde el punto de vista profesional?

-Hombre, la industria editorial no está en un buen momento y muchos hemos tenido que aplazar o cancelar proyectos. Pero por otra parte reconozco que estar encerrado me ha ayudado a concentrare en el último cómic y por suerte yo no he parado de trabajar desde casa.