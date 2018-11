El aborto crispa el debate de la violencia contra las mujeres Viernes, 16 noviembre 2018, 03:00

El pleno municipal aprobó con los votos de todos los partidos, salvo el PP y los concejales no adscritas, la declaración de rechazo a la violencia contra las mujeres. El motivo fue la referencia a las restricciones legales que existen para el aborto en las menores de edad. La concejala del PP, Reyes Hurlé, pidió su retirada, pero la concejala de la Mujer, Raquel Ruiz, lo rechazó por no plantearlo en octubre cuando se elaboraba el documento. No faltó polémica en la votación ya que los portavoces de Somos, David Salcines, y Ciudadanos, Carmen Pérez Soberón, se sumaron a ella una vez iniciada, lo que prohibe el Reglamento Orgánico Municipal, tal como dijo la alcaldesa, que finalmente autorizó su participación.