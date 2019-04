Absuelven a la propietaria de los bulldogs que atacaron a una niña La sentencia considera que la falta de vigilancia puede dar lugar a una indemnización, pero no a una sanción penal C. DEL RÍO AVILÉS. Miércoles, 10 abril 2019, 02:29

La propietaria de cuatro bulldogs franceses de los que tres habrían mordido y arañado a una vecina de dos años a las puertas de su domicilio ha sido absuelta del delito de lesiones del que la acusaba la Fiscalía y por el que solicitaba una multa de 2.430 euros.

El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Avilés atiende el argumento defendido por el abogado de la mujer, Luis Herrero, que consideró que el incidente no merecía «reproche penal». La sentencia advierte de que la falta de vigilancia de la mujer da lugar a una indemnización del daño, de lo que ya se encargó la compañía aseguradora, pero no a una sanción por la vía penal. Señala, además, que los perros estaban en el interior del domicilio, por lo que no tenía la obligación de tenerlos atados.

Los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2018. Según se relató en el juicio celebrado la semana pasada, una vecina acudió a su vivienda a entregarle una llave acompañada por su hija de dos años. Al abrir la puerta, despreocupada porque su hijo estaba entrando y saliendo, los perros tuvieron una reacción inesperada y, al menos, uno de ellos rasgó la piel de la niña. Según la madre de la menor, fueron los tres los que se tiraron sobre su hija.

Las heridas no fueron graves y la reacción de la propietaria fue todo lo diligente que cabía esperar tras el ataque. Asimismo, durante la vista oral traslució que la relación entre ambas vecinas era cordial.

La mujer, vecina de la calle La Xana, cuida de los cuatro perros que eran de su hija desde que esta falleció. Al parecer, no era el primer incidente que protagonizaban con un vecino.