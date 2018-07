«Hay que acabar con la desigualdad autonómica en anticoncepción» Guillermo gonzález Antón, ayer en La Ferrería. / MARIETA Guillermo González Antón, médico presidente de la Federación de Planificación Familiar, analizó las claves de la planificación familiar en España, donde asegura «falta equidad en el acceso a los recursos» EVA FANJUL AVILÉS. Viernes, 20 julio 2018, 02:33

Médico y presidente de la Federación Española de Planificación Familiar (FEPF), Guillermo González Antón, participó ayer en el curso de verano de Sexología que concluye hoy en Avilés.

-Su ponencia se centró en la dimensión procreativa del sexo, ¿qué trascendencia social tiene?

-La procreación dentro de la sociedad tiene mucha trascendencia y da una posibilidad de discusión. Yo he explicado una serie de conceptos que tienen que ver con discusiones a nivel ético en relación con las técnicas de reproducción asistida, la anticoncepción, la interrupción voluntaria del embarazo. Es un escenario en el que es más fácil controlar toda esa autonomía y esa libertad sexual que en otros aspectos que tienen que ver más con la individualidad, con lo que hagas dentro de tu intimidad.

-¿En qué punto está España respecto a este tema?

-Precisamente el 18 de julio España tenía que presentar en Naciones Unidas un informe de cómo estamos. Hay dos objetivos en la agenda 2030 de salud y bienestar e igualdad de género que hablan del acceso a los sistemas de reproducción y a los sistemas de fertilización, y los representantes españoles consideran que estas dos metas están conseguidas y yo creo que esto no es cierto. Es decir, todavía no hay equidad en el sistema, no todas las comunidades autónomas facilitan el acceso a través de estos métodos de igual manera, hay determinadas limitaciones incluso a la interrupción voluntaria del embarazo, que no presenta un acceso fácil.

-¿Responde a posiciones políticas?

-Sí. La política está claro que es la gran gestora de este tema. Es cierto que en España vivimos una situación de bonanza en salud reproductiva, los índices de mortalidad materno infantil son muy bajos, estamos a la cabeza de los mejores índices del mundo. Por eso mucha gente considera que como quien quiere hijos los tiene con salud y bien atendidos, ya está resuelto todo. Pero no es así, hay muchas mujeres que no desean esa situación y que tienen dificultades para controlarla.

-¿Cuáles son las cuestiones pendientes más importantes?

-Yo creo que lo más importante sería desarrollar correctamente la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo que es la que está en vigor. Y, por supuesto, un elemento que es transversal a todo y es la educación sexual. Evidentemente el aborto tiene sus problemas de acceso, en cuanto a la anticoncepción hormonal no está financiados ni todos ni los mejores métodos anticonceptivos. Hay una desigualdad autonómica, por lo que necesitamos una uniformidad para que las mujeres estén igual de bien atendidas en todas las comunidades.

-¿Cree que el nuevo Gobierno puede impulsar algún cambio a este respecto?

-En principio las sensibilidades son diferentes. El problema es ver qué tienes para trabajar porque muchas veces desde la oposición se pueden prometer cosas que luego son difíciles de cumplir. Conozco la sensibilidad de la Carmen Montón y no tengo duda de que lo va a intentar. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, sin que exijan un dispendio especial en los presupuestos para atender bien la anticoncepción. Hay anticonceptivos de larga duración reversibles que han demostrado un beneficio enorme y no están siendo potenciados.

-¿Habla usted también de modas?

-Sí, tenemos que reconocer que hemos cometido errores y hemos optado por anticonceptivos modernos cuando tampoco eran quizá los mejores. Ahora estamos en un debate sobre la mayor conveniencia de la interrupción voluntaria del embarazo instrumental frente al farmacológico y hay presiones para que se imponga el farmacológico porque es menos agresivo, hay menos problemas de objeción de conciencia, pero no está exento de riesgos, así que seamos honestos y expongamos los pros y los contras y dejemos que las mujeres decidan.