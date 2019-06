«El acceso a la Feve es un despropósito y la estación de autobús lamentable» En la sala de espera de la estación de autobús faltan asientos y el quiosco acumula suciedad. / O. ANTUÑA Las instalaciones de Renfe son las mejor valoradas mientras que el cruce a la vía estrecha «da miedo» y hace que muchos cojan el autobús EVA FANJUL AVILÉS. Lunes, 17 junio 2019, 01:23

Las estaciones de autobús y tren de Avilés necesita, según la opinión de los usuarios, «un buen mantenimiento». Más allá de las frecuencias de las líneas y de sus conexiones con diferentes destinos, de lo que más se quejan los viajeros es del «lamentable» estado de conservación de las instalaciones. En concreto, «lo de Feve da miedo, yo cojo el bus», advierte Ramón Estévez.

La suya no es la única opinión desfavorable al respecto. Julia Viejo es una vecina de Soto del Barco que viaja a diario en Alsa a Avilés por motivos de trabajo y conoce bien la estación. «Las frecuencias desde Soto del Barco bien, las tenemos cada hora menos los fines de semana, pero las instalaciones están fatal», afirma. «Tanto el interior como el exterior están deteriorados, los pocos asientos que hay están sucios y hechos polvo, las puertas rotas, por la noche la luz escasea y no se ve bien, el acceso a Feve es un despropósito», concluye.

En cambio, para otros viajeros la cosa no es tan grave y las frecuencias del vía estrecha «están bien, yo nunca he tenido ningún problema», explica Sonia García-Longoria. Incluso cuando se compara la estación de Avilés con otras, ésta sale ganando. «Claro que necesita mejoras pero si ves la de Gijón, no está tan mal», asegura, Laurentino Reyero.

Las instalaciones de Renfe son las mejor valoradas, tanto por su estado como por el servicio de Cercanías. «Hay máquinas para tarjeta, las frecuencias y los trenes están muy bien», manifiesta Estela Pérez.