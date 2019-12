Los accesos al barrio de Garajes estarán listos en enero Miércoles, 4 diciembre 2019, 02:18

Por desgracia, la inauguración del nuevo supermercado no ha satisfechos a todos por igual. Los vecinos del barrio de Garajes, anexo al establecimiento comercial, han lamentado que no se haya hecho un acceso directo para conectar el barrio con la carretera general, tal y como se les había prometido. De hecho, el colectivo vecinal se reunió ayer con los responsables de Mercadona, que les han confirmado que la obra se llevará a cabo a lo largo del próximo mes de enero y aluden a que el Ayuntamiento aún no les ha concedido la licencia solicitada.