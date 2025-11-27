Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés

B. López Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:58 Compartir

Herido grave un motorista de 53 años tras quedar atrapado bajo un coche en circunstancias que aún se desconocen en el cruce de la Avenida de Alemania con la de Valgranda, en Avilés.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el herido fue atendido en el lugar del accidente por el equipo médico de la UVI avilesina, que posteriormente lo trasladó al Hospital San Agustín. A expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica presenta un politrauma de pronóstico reservado.

El afectado tuvo que ser excarcelado por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque avilesino.

El 112 Asturias recibió el aviso a las 8.22 horas. En la llamada indicaban que se había producido un accidente entre una moto y un coche y el motorista había quedado atrapado bajo el turismo.