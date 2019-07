«No aceptaremos propuestas populistas fruto de presiones de otros» César Vidal, en un céntrico parque. / OMAR ANTUÑA «Cuando no se puede sacar un proyecto puede caerse en la tentación de pactar con formaciones que no actúan con demasiado sentido» Javier Vidal Concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Avilés J. F. GALÁN AVILÉS. Martes, 2 julio 2019, 03:40

Javier Vidal se estrena en la Corporación avilesina como número dos de Ciudadanos. Con larga trayectoria política y profesional, es el concejal de mayor edad. Su mensaje es claro. Está dispuesto a alcanzar acuerdos con el gobierno local siempre que sean fruto de un diálogo previo y no de «propuestas populistas de terceros».

-¿Cuántos años lleva en política?

-Solo estuve liberado cuando fui consejero, desde 1979 hasta 1983, con un sueldo de 105.000 pesetas. Entonces éramos austeros. A excepción de esos tres años siempre he compaginado actividad política y profesional. Ahora, ya jubilado, inicio una nueva etapa como concejal en Avilés, lógicamente sin liberación.

-Se han establecido ocho más una a media jornada. ¿Le parece bien?

-No me parece desmesurado. Resulta proporcional, y los sueldos se mantienen. A nosotros nos corresponde una completa, Carmen Pérez Soberón, la portavoz, y a la media, Sharon Calderón.

-Ciudadanos ha crecido de dos a cuatro concejales.

-Ha sido un éxito fruto del trabajo bien hecho durante el anterior mandato por nuestra portavoz y por Ciudadanos. Ir con un partido como el nuestro es una prima.

-¿Qué se puede hacer con cuatro concejales?

-Aportar estabilidad al gobierno municipal y evitar así posibles veleidades. Cuando no se puede sacar un proyecto puede haber la tentación de pactar con determinadas organizaciones políticas que en ocasiones no actúan con demasiado sentido común, dicho sea desde el respeto. Nuestros cuatro concejales van a jugar un papel definitivo.

-¿Hasta qué punto están dispuestos a prestar su apoyo al gobierno local?

-En todo aquello que sea bueno para Avilés siempre y cuando se hable previamente con nosotros. Hay que evitar la política de hechos consumados y los contratos de adhesión. Vamos a actuar con sentido común, pero pedimos respeto a una organización que tiene la mejor predisposición pero que no va a estar de comparsa.

-¿Y qué no están dispuestos a pactar?

-Lo que no vamos a aceptar son propuestas populistas que puedan surgir de presiones de terceros. Y la verdad, viendo la trayectoria del PSOE local creo que no va a entrar en esa dinámica.

-¿Vislumbra un mandato complicado?

-No en exceso. El PSOE tiene la oportunidad de pactar con el centro y quizá también con el centro y la derecha. Podrá elegir.

-¿Cuáles son las prioridades?

-Resolver los temas que llevan años sobre la mesa.

-¿Como la Ronda Norte y el soterramiento ferroviario?

-Son dos de los más importantes. El gobierno local afirma que el hecho de que sea del mismo color que el autonómico y el nacional va a ser positivo. Podría ser verdad siempre y cuando no se torne en sumisión, que en vez de influir lo que se haga es acatar sin más. Lo que esperamos es que se estudien la dos las alternativas y que se acepte la decisión de los técnicos sin volver a marear la perdiz. Las utopías están muy bien para los sueños.

-Hay otros muchos temas sobre la mesa.

-Agilizar la conversión del suelo de baterías en terreno industrial es otra de las grandes prioridades. Si se hace bien y se instala industria importante en cuatro años podremos ver un Avilés muy diferente. A la industria hay que mimarla y la cuestión, como tantas otras, ha de enfocarse desde una visión comarcal. Para eso hay que dialogar y cerrar acuerdos, lo que requiere cambiar el estilo a la hora de abordar las relaciones con los concejos limítrofes. Que no pase como con la Ronda Norte, que se cerró en falso sin acuerdo previo con el Ayuntamiento de Castrillón.

-¿Cómo ha encajado la renuncia de Juan Vázquez?

-Somos amigos desde hace mucho y lamento su marcha. Habría sido un magnífico gestor, pero él no se veía en el papel de líder de la oposición. Y yo tampoco lo veía. En cualquier caso Laura Pérez, la actual portavoz, va a demostrar que en Ciudadanos hay mucho banquillo.

-¿Hay crisis interna a nivel nacional?

-El hecho de que se han producido algunas dimisiones significativas no es especialmente relevante. Si todos estuviésemos de acuerdo en todo no seríamos un partido, si no una secta.

-¿Cree que habrá cambio de postura con respecto a posibles pactos con Pedro Sánchez?

-Yo entiendo que no. El comité ha tomado una decisión clara y democrática que respaldo, y si hubiese marcha atrás los mismos que nos piden que cambiemos de postura serían los primeros en atacarnos.

-¿De qué áreas se va a encargar dentro de su grupo municipal?

-Promoción económica. Trabajé en banca y fui consejero del Instituto de Fomento Regional, así que algo podré aportar. A partir de ahí creo que Avilés tiene que seguir apostando por ser una comarca industrial de primer nivel. Como dice la Fade, sin empresas no hay paraíso.