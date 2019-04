Acogida contra el desarraigo La cocina es uno de los lugares de mayor actividad de la casa de acogida. / MARIETA Dieciséis personas sin hogar residen en la casa de Cáritas en Valliniello | Las instalaciones de 'Luz Rodríguez-Casanova' ofrecen alojamiento, apoyo y una opción de futuro a aquellos que lo han perdido todo EVA FANJUL AVILÉS. Lunes, 1 abril 2019, 04:35

«Un hogar para personas que no pueden tener o mantener un alojamiento digno permanente», así se presenta la casa de acogida 'Luz Rodríguez-Casanova' de Cáritas, ubicada en Valliniello; y eso es, literalmente, lo que este centro supone para las dieciséis personas que habitan en él. Los residentes tienen diferentes edades y procedencias, pero comparten la falta de hogar, la soledad y el desarraigo. Personas que por motivos económicos, familiares, de salud o de comportamiento no tienen nada ni a nadie.

«Algunos se encuentran en situación de desempleo y sin ingresos ni protección social alguna. Otros carecen de apoyo a familiar o de un entorno al que acudir. Personas que casi siempre han tenido dificultades personales que les impiden tener una vida autónoma, que han sufrido algún suceso traumático», explica Lara Roces, trabajadora Social y coordinadora del centro.

En 2018, la casa de acogida de Cáritas atendió a 38 personas, 36 hombres y dos mujeres. La gran mayoría de sus usuarios provienen de otros proyectos del programa sin hogar de Cáritas. Buena parte son personas de entre 45 y 55 años de edad y sin ingresos económicos».

La casa también acoge con frecuencia a jóvenes migrantes, que llegaron a España como 'menores no acompañados'. Chicos que al alcanzar la mayoría de edad «se ven obligados a dejar los centros de acogida y se encuentran de pronto en la calle, solos y sin saber qué hacer. No hablamos de chicos problemáticos, todo lo contrario. Llegaron siendo unos niños y tras pasar mil vicisitudes y permanecer años en un centro de acogida ahora no tienen dónde ir», incide Lara Roces.

La casa de acogida cuenta con dormitorios individuales y compartidos, cocina, comedor, salas de estar, taller y una amplia zona verde exterior colindante a las instalaciones de la Bioescuela de Cáritas. El centro se encuentra lleno prácticamente «todo el tiempo». Además de techo y comida, la casa ofrece una atención integral a los residentes los 365 días al año. Una trabajadora social, un educador social, tres personas de apoyo educativo y doce voluntarios realizan un seguimiento continuo desde la acogida hasta la reinserción, facilitando a los usuarios acceso a todo tipo de recursos sociales, sanitarios y educativos, «como las clases de español».

«Este es un centro previo a la autonomía. Hay unas normas muy básicas de convivencia que cumplen sin problemas. Luego, ellos son autónomos, es decir, entran, salen, deciden lo que hacen cada día, preparan la comida, limpian y se gestionan», explica Roces.