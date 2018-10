«La actividad física es sana pero el deporte sin control no lo es y puede dañarnos» José Antonio Rodas. / JESÚS DÍAZ Antonio Rodas. Especialista en Medicina Deportiva El médico deportivo, Antonio Rodas ofrece esta tarde las claves para practicar deporte sano y no lesivo en el Aula de Cultura de LA VOZ EVA FANJUL AVILÉS. Viernes, 26 octubre 2018, 03:22

Cada vez más personas deciden comenzar a practicar deporte en busca de un mejor estado físico. Sin embargo, también son muchos que acaban lesionados por hacerlo. El doctor José Antonio Rodas analizará esta tarde todas estas cuestiones y dará las claves para hacer ejercicio de forma sana segura en la sesión del Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, que cambia de ubicación y se traslada hoy a la Cámara de Comercio. El doctor Rodas es el jefe de los servicios médicos de la Mutualidad de Futbolistas de Asturias y también es el médico de la Selección Española de Fútbol Sub-21.

-¿Cuáles son los nuevos horizontes de prevención que han surgido con el auge de la práctica deportiva?

-Van dirigidos a evitar la lesión deportiva y los accidentes que afectan al corazón. Esto es muy importante y a veces la gente se olvida de que hacer deporte sin un control y sin saber lo que estamos haciendo puede dañarnos.

- ¿De qué tipo de lesiones hablamos?

-Pues entre las lesiones más comunes por una práctica deportiva inadecuada está las del ligamento cruzado anterior, del menisco, musculares y de corazón. Así que, además de prevenir las lesiones de articulaciones, músculos y tendones, hay que cuidar el corazón cuando hacemos ejercicio.

- ¿Cuáles son esas lesiones cardiacas?

- Un ejercicio mal controlado puede provocar el crecimiento anormal de las paredes del corazón o lo que los médicos llamamos miocardiopatía, por ejemplo. En estos casos hablamos de corazones que se pueden llegar a parar y provocar lo que se conoce como muerte súbita.

- ¿Cómo se puede controlar ese riesgo?

-Haciendo ejercicio de manera controlada y asesorados por expertos. Esta es la única manera de no arriesgarse a acabar padeciendo una lesión. Nosotros conocemos la biología de las estructuras como músculos, articulaciones, tendones y biorregulamos su comportamiento durante el deporte, es decir, evitamos llegar al límite y se lesionen.

- Ante este auge del deporte ¿Qué debe hacer una persona de mediana edad y que no esté en buena forma física si quiere empezar a hacer ejercicio?

-Pues lo primero hacerse un reconocimiento médico exhaustivo para que le puedan aconsejar qué tipo de ejercicio es el más adecuado para su estructura y su estado físico. Una vez que sabe cómo está, es necesario que empiece a tener un asesoramiento deportivo para apuntar y preparar las metas que se proponga alcanzar de manera paulatina.

- Pero mucha gente no hace eso.

-No, y de ahí surgen los problemas. El deporte es sano siempre que se haga correctamente. Hay mucha gente que cree que leyendo un libro ya puede empezar a correr, o que siguiendo un tutorial por redes sociales ya puede realizar ciertos ejercicios. Eso es una conducta de riesgo muy lesiva. El entrenamiento bibliográfico es por imitación y, por lo tanto, no se sabe el límite de su cuerpo. Sin contar que ya empiezas con un calzado, ropa, alimentación inadecuadas. Así viene los problemas. Si tengo cincuenta años, sobrepeso y me pongo a correr sin más puedo acabar con graves problemas.

- ¿Cómo debe afrontarse la actividad física, entonces?

-El mejor ejercicio es el que no sube mucho nuestra frecuencia cardiaca. Por ejemplo, caminar monitorizado, siempre con conocimiento de frecuencia cardiaca y poco a poco. Hay que recordar que nuestro organismo tarda mínimo seis semanas para adaptarse al esfuerzo, si forzamos nuestra máquina nos asomamos a un precipicio.

- Y ¿con qué frecuencia?

- Pues debemos alternar. No vale no hacer nada de actividad física durante la semana y luego entrenar mucho en fin de semana. Eso es nefasto para nuestra salud. El descanso es tan importante como el ejercicio, así que cada vez que hagamos un tiempo de esfuerzo debe seguirse de un tiempo de descanso que permita a nuestro cuerpo recuperarse y eso se adecua a la edad, al estado físico de cada uno.