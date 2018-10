«Si nadie actúa, habrá una desgracia» A la derecha, fachada principal del edificio número 5 de la calle Hermanos Soria. / PATRICIA BREGÓN Vecinos de la calle Hermanos Soria piden medidas de protección contra una inquilina y su hijo ALBERTO SANTOS AVILÉS. Miércoles, 3 octubre 2018, 01:31

«Los jueces y fiscales tienen denuncias encima de la mesa y no hacen nada. El Ayuntamiento de Avilés, incluida la alcaldesa, lo sabe y no hace nada. Si nadie actúa, habrá una desgracia». Es el testimonio que resume la desesperación del vecindario de los edificios 1, 3 y 5 de la calle Hermanos Soria ante el agravamiento de los problemas de convivencia que sufren con dos inquilinos, una madre y su hijo, que residen en el número 5. Ambos acumulan más de una veintena de denuncias en la Policía Nacional y los juzgados avilesinos, sin que hasta ahora ninguna instancia haya tomado cartas en el asunto para resolver el problema.

El largo historial de esta mujer y de su hijo se remonta a más de una década, aunque los vecinos aseguran que la situación se ha vuelto ahora «insostenible». Nadie quiere vivir en el número 5 de la calle Hermanos Soria, en el barrio de La Magdalena. Un buen número de pisos están en venta y otros ya han sido vendidos por inquilinos que no soportaban «las amenazas, coacciones, grabaciones ilegales con móviles y daños en puertas y zonas comunes». Pero los nuevos propietarios se han encontrado con el grave problema de convivencia sin saberlo previamente.

Quienes permanecen en el edificio responden sobre todo a un perfil de personas de avanzada edad que viven «atemorizadas» por la mujer y su hijo. Cuando acceden a hablar con este periódico se apartan del radio de visión del balcón de su vecina, hablan en voz baja para que no les oigan y se niegan a desvelar su identidad. Tienen miedo y no lo disimulan. «Entra y verás -dicen- No tienes más que ver los buzones o las puertas de algunos pisos rayadas, otras con pegamento en la cerradura cada dos por tres. Son muchos años así ya, con gente que se ha tenido que ir a vivir fuera, u otros que han vendido porque no lo soportaban», denuncia una vecina. También se da la paradoja de propietarios que ahora viven de alquiler en una calle próxima y cuando enseñan su piso para venderlo «lo encuentran con pegamento 'loctite' en la cerradura».

El historial de atestados policiales relacionados con estos vecinos en los últimos diez años ocupa varios folios, con más de una veintena de incidentes. Muchos han llegado a los juzgados de Avilés, con condenas leves por lesiones e injurias, aunque los vecinos lamentan que «ni jueces, ni fiscales ni el Ayuntamiento han hecho nada por resolver el grave problema de convivencia». Las peticiones continuas de una orden de alejamiento para estos vecinos problemáticos de los edificios afectados no han tenido eco.

En cualquier caso, la batalla judicial continúa y cuatro vecinos han puesto en los últimos años sus casos en manos del abogado avilesino Antonio Fernández Urrutia, que ha sido quien ha tramitado algunas de las denuncias interpuestas.

En todo este tiempo también se registran denuncias continuas en los últimos años de la mujer y su hijo contra quienes han sido sus vecinos por supuestos ruidos, obras que resultaron ser inexistentes, injurias o amenazas, algo que el resto de inquilinos considera un «afán de provocarnos, como hacen al ir siempre grabando a todo el mundo por la calle para denunciar y ver qué pueden sacar». Han llegado a denunciar hasta a un agente de la Policía Nacional que intervino en uno de los atestados.

Tensión en el barrio

El problema trasciende del número 5 al resto de edificios de la calle, donde hay varios menores afectados, algunos de ellos con problemas psicológicos, supuestamente a causa de la actitud de la mujer denunciada y su hijo, a los que los vecinos acusan de utilizar el ruido como medio de amenaza y coacción, aunque «también son frecuentes los gritos, insultos y blasfemias», según aseguran vecinos que son testigos desde el otro lado de la calle de los episodios de «miedo y acoso». Estas mismas personas denuncian también «la continua actitud de ir haciendo fotos y grabando a la gente con su móvil, sin respetar ningún derecho. Al hijo lo he visto incluso hasta grabando en dirección al colegio Palacio Valdés».

Nadie parece librarse en el barrio, porque entre sus 'aficiones' está visitar los bares de La Magdalena y El Carbayedo e interponer denuncias contra los hosteleros, que también están «hartos de verla a ella pasear por delante de la terraza con su perro y actitud amenazante. No tiene reparos en grabar con su móvil, aunque haya menores sentados, y después se dedica a llamar a la Policía Local si ve una mesa, una silla o un taburete mal colocado».