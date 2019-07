«Para actuar en la obra me fijo en artistas excéntricos como Bowie o Prince» Manu Badenes, en una imagen promocional de la obra. / LVA Manu Badenes | Actor y cómico, maestro de ceremonias de 'The Hole Zero' «Dios no me concibió para el camino del baile, pero ahí estoy, dando saltos», asegura ante su próxima actuación en Avilés ÁLVARO F. SÁNCHEZ AVILÉS. Viernes, 26 julio 2019, 00:56

Manu Badenes es uno de los cómicos más reconocidos de este país, aunque también ejerce cómo guionista y actor. Actualmente ocupa el cargo de maestro de ceremonias en el espectáculo 'The Hole Zero' que llegará al Centro Niemeyer los próximos 12, 13, 14 y 15 de septiembre.

-¿Qué diferencia a 'The Hole Zero' con sus dos anteriores entregas?

-La saga 'The Hole' tiene un sello muy característico y particular, pero 'The Hole Zero' nos sitúa en otro contexto, nos trasladamos a la Nueva York de 1979, una época con muchísimo glamour, para ser exactos la trama transcurre durante una fiesta de noche vieja en Estudio 54.

-¿Qué influencias han tenido ustedes para este proyecto?

-Las mayores influencias son en mayoría estéticas, cada espectáculo es diferente al de anteriores entregas por su puesto, pero cada artista ha decidido sus propias influencias. Yo por ejemplo puedo decirte que me fijé mucho en la forma de actuar de David Bowie o Prince.

-¿Es necesario haber visto las dos primeras entregas de 'The Hole' para ver 'The Hole Zero'?

-Absolutamente no, quien haya visto las dos anteriores entregas tendrá sus guiños y los entenderá, pero cualquier espectador puede ver y entender la trama, 'The Hole Zero' es una historia autoconclusiva.

-Desde fuera y sin conocerlo, 'The Hole' siempre ha sido un espectáculo muy ligado al carácter erótico del mismo. ¿Se repite en esta ocasión ese mismo espíritu?

-'The Hole Zero' es para todos los públicos, sí que es cierto que en anteriores entregas se juega mucho con la erótica, pero en esta ocasión hemos apostado más por la estética de la época, el glamour se ha impuesto ante cualquier otro criterio estético.

-Es un espectáculo con una gran variedad de disciplinas escénica. ¿Alguna de las de 'The Hole Zero' es nueva?

-Continúa siendo una gran mezcla de circo, cabaret, comedia y baile. Pero cada espectáculo es muy original, de hecho hay dos actuaciones que son tan impresionantes que yo evito verlas muy a menudo para no acostumbrarme a ellas.

-¿Cómo se lleva a cabo un espectáculo con tanta variedad de disciplinas artísticas sin que el público pierda el hilo narrativo?

-Pues precisamente esa es mi labor como maestro de ceremonias, tengo que servir de bisagra entre actuación y actuación para que todo forme parte de un mismo espectáculo y que el público presente continúe toda la trama sin problema.

-Teniendo en cuenta que ya hablamos de una trilogía, ¿habrá una cuarta entrega de 'The Hole'?

-Pues ojalá, por que es un proyecto increíble y trabajar con gente de ramas artísticas tan dispares es maravilloso, cada día aprendes algo nuevo y disfrutas muchísimo de tu trabajo. Aunque todo depende de la reacción del público.

-Teniendo en cuenta que usted actúa, canta y baila, ¿qué es lo que más le ha costado?

-A ver, dios no me concibió para el baile y ahí estoy dando saltos, además tengo la gran suerte de estar rodeado de artistas increíblemente buenos y esto es como el fútbol, si tienes un buen equipo, el partido está ganado. Pero lo más difícil para mí fue crear el personaje correcto.

-¿Es difícil llevar la responsabilidad del maestro de ceremonias?

-Sólo es difícil si no sabes como llevarlo. Lo bonito de 'The Hole' es que nunca hay dos espectáculos iguales, el público reaccionará de forma diferente siempre y es esa reacción la que obliga a mi personaje a ser tan versátil y me obliga a mí a adaptarme a cualquier situación.

-¿Cuál es su herramienta esencial para llevar a cabo esa labor?

-Cada maestro de ceremonias lo hace a su manera, pero en mi caso creo que es la comedia, el humor es algo muy poderoso y que nos hace a todos iguales. Además, es que creo que entre todas las acrobacias y musicales el humor es esencial.

-¿Es la primera vez que va a actuar en Avilés?

-Pues la verdad es que sí y he de decir que tengo muchísimas ganas de ir, siempre que me ofrecen una oportunidad de trabajo por Asturias no la rechazo, soy un enamorado de vuestra tierra. Pero además no quiero ir en un plan de hotel, actuación y para casa, quiero mimetizarme con los avilesinos, comer lo que se come e ir a los sitios que se va por allí. Ademas, he actuado más veces en Asturias, pero jamás en Avilés, por lo que será una ocasión única.