CSI acusa a Saint-Gobain de ser una multinacional «cruel»

CSI insiste en que Saint-Gobain mantiene sobre la mesa cerrar su planta de Avilés, extremo que a raíz de tal afirmación, sostenida únicamente por el referido sindicato, ha sido desmentido categóricamente por la empresa. Aseguró que «en ningún momento» ha abordado tal posibilidad y advirtió que baraja emprender «acciones legales contra quien haya difundido esas falsedades».

Si entonces CSI aseguraba que el cierre se produciría a finales de año, en esta ocasión no marca plazos. A su juicio, la respuesta de la empresa responde «a la consabida estrategia directiva de negar la mayor, cuando todos vemos que el enfermo está entubado y con respiración asistida. No tenemos que olvidar que trabajamos para una multinacional cruel que bajo el eufemismo de la competitividad no ha dudado nunca en destrozar el presente y el futuro de personas, familias y comarcas».

CSI llama al resto de fuerzas sindicales a exigir a la dirección «un proyecto industrial global y de futuro que garantice la viabilidad y la estabilidad». En caso de «no ser así» llama a la movilización «para dar respuesta a lo que se nos viene encima».