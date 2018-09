El acusado de publicar mensajes racistas y homófobos en Twitter pide perdón Su abogado ha solicitado la libre absolución al entender que de los mismos no se puede desprender un delito de odio C. R. Lunes, 17 septiembre 2018, 12:25

El avilesino acusado de un delito de odio por la publicación de cuatro mensajes homófobos y racistas en la red social Twitter ha justificado cada uno de ellos, ha negado la intención de ofender a colectivo alguno y ha pedido perdón. «Pido perdón. Nunca he tenido ningún problema con la justicias o la policía. Y sí que tengo muy mal hablar», ha manifestado en el turno a la última palabra en el juicio penal celebrado esta mañana en Avilés.

El «mal hablar» se refería a la explicación de su letrado, Juan Antonio Blanco, acerca del contenido de sus mensajes. Reconoció en ellos un lenguaje «vulgar», pero en ningún caso que pudieran tipificarse como un delito de odio puesto que no cumplirían los requisitos de aludir a un colectivo de promoción y divulgación del mensaje. Así, en mensajes como «El asesinato de Federico García Lorca está justificado desde el minuto uno por maricón. He dicho» no se trataría de señalar al colectivo homosexual y solo afectaría al escritor, tal como el acusado había reconocido al ser preguntado. «Solo iba dirigido hacia Lorca, en ningún caso hacia el colectivo. Lo tengo un poquitín cruzado desde que de niño me tocó representar el poema 'Tres hojas', que es muy cursi, y los niños se reían de mí. Me expresé mal (en Twitter). No tengo aversión (hacia los homosexuales)», respondió a preguntas de su abogado.

Respecto a la frase «Guarro que veo, guarro que apaleo» bajo una imagen de la película 'La Naranja Mecánica', aseguró que estaba vinculada a la «matanza que celebra mi familia». «Me hizo gracia irónicamente. No defiendo la idea de matar. Ni siquiera había visto 'La Naranja Mecánica', la vi este verano por intriga», indicó. «No buscaba una provocación. Si lo hubiera sabido no lo hubiera publicado», añadió.

Para el fiscal, «lo que está a la luz no necesita candil» y los mensajes «no tienen otra interpretación posible». «La página entera (su perfil de Twitter) es una exaltación de la raza aria vinculada al régimen nacional socialista y a Hitler», señaló. Y aseguró que con las redes social no son necesarios los medios de comunicación para que este tipo de mensajes lleguen a mucha gente. Por lo que mantuvo la petición de dos años de cárcel y una multa de nueve meses a razón de diez euros diarios (2.700 euros).

La defensa insistió, análisis sintáctico incluido, en la inocencia de su cliente y aseguró que la Fiscalía de Barcelona, que fue quien denunció de oficio estos mensajes, «no entiende que Asturias es maleducada (...) y aquí al árbitro de cualquier partido de fútbol se le dedican frases gratuitas y malsonantes en referencia a su madre. Es una exageración delictiva del lenguaje».