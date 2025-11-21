Adjudican la transformación del palacio de Balsera en un nuevo espacio museístico La empresa Cabero Edificaciones se impone a otras cinco candidatas con una oferta de 2,28 millones de euros

La empresa Cabero Edificaciones S. A. será la encargada de ejecutar las obras que convertirán el palacio de Balsera, la anterior sede del conservatorio ... que estaba situada en la calle Julia de la Riva hasta la pasada primavera, en una pinacoteca municipal y un espacio cultural multidisciplinar. El Ayuntamiento de Avilés acaba de adjudicar el contrato en 2.285.592 euros en un proceso en el que participaron un total de cinco empresas para desarrollar un proyecto que está financiado por fondos de la Unión Europea y cuenta con el visto bueno de Patrimonio para su ejecución.

Cabe recordar que desde un punto de vista funcional, para dedicar el palacio de Balsera a un uso museístico se intervendrá sobre las circulaciones. Así, se creará un ascensor y un edificio anexo, además de una entrada, zonas de exposición y circulación, aseos para el publico y una zona para la administración y gestión del edificio. Esto irá unido a zonas de almacenaje y también de instalaciones. La salida del inmueble se destinará a una tienda, como es habitual en este tipo de equipamientos.

