Fachada lateral del palacio de Balsera. LVA

Adjudican la transformación del palacio de Balsera en un nuevo espacio museístico

La empresa Cabero Edificaciones se impone a otras cinco candidatas con una oferta de 2,28 millones de euros

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

La empresa Cabero Edificaciones S. A. será la encargada de ejecutar las obras que convertirán el palacio de Balsera, la anterior sede del conservatorio ... que estaba situada en la calle Julia de la Riva hasta la pasada primavera, en una pinacoteca municipal y un espacio cultural multidisciplinar. El Ayuntamiento de Avilés acaba de adjudicar el contrato en 2.285.592 euros en un proceso en el que participaron un total de cinco empresas para desarrollar un proyecto que está financiado por fondos de la Unión Europea y cuenta con el visto bueno de Patrimonio para su ejecución.

