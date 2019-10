«Adosinda fue la única reina de la Monarquía Asturiana con cierta labor» Álvaro Solano, ayer en el Centro Universitario. / MARIETA Álvaro Solano | Profesor de Historia Medieval en la Universidad de Oviedo El investigador arroja luz sobre las doce monarcas consorte, alguna de las cuales está desaparecida en las fuentes de la época C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 19 octubre 2019, 01:35

Álvaro Solano Fernández-Sordo, profesor de Historia Medieval en la Universidad de Oviedo y autor del libro 'Las reinas de la monarquía asturiana y su tiempo (718-925)', intervino ayer en el Aula de Extensión Universitaria 'Mujeres en la Historia', en el Centro de Servicios Universitarios.

-¿Cómo surge su interés por la presencia femenina en este periodo? ¿Había un vacío?

-La época de la Monarquía Asturiana me atrajo siempre. No tanto por la época en sí como por el discurso de la misma. Hay un vacío o, más exactamente, se ha tratado poco la parte femenina de este periodo histórico. Por otro lado, el año pasado, coincidiendo con el centenario de los orígenes de la Monarquía Asturias, Foro Asturias quiso hacer algo conmemorativo. Organizó conferencias e impulsó un libro gracias al que me metí a fondo en la investigación.

-¿Cuáles son las fuentes y cuánto tiempo le llevó?

-Cuando buscas información sobre el Reino de Asturias estás muy limitado por razones obvias. Más aún si tratas de investigar sobre mujeres, porque su papel apenas aparece recogido por la documentación de la época. Es trabajoso por el poco rendimiento que se puede sacar a esos textos. Hay pocas menciones, son tardías e interesadas muchas veces.

-¿Interesadas?

-Sí, para legitimar un reinado, por ejemplo. La conclusión general es que existieron mujeres vinculadas a la realeza pero no aparecen en la documentación de la época, aparecen después cumpliendo papeles estereotípicos en un relato confeccionado por hombres.

-Ahí está la mano del historiador, en discernir la manipulación del relato, ¿no?

-El historiador tiene que pensar el cómo, el cuándo y el porqué. En el área de Historia la Universidad de Oviedo se incide mucho en ello. No solo se trata de leer y comprender, también hay que entender las fuentes, interpretar para qué se hizo, con qué intención y observar las diferencias cronológicas. No es lo mismo lo que se dice de Pelayo, una figura bastante desconocida, por cierto, en el año 718 que en el 790 o en el 1100, depende de las intenciones de quien escribe.

-¿Alguna sorpresa durante esa investigación?

-Son llamativos los usos interesados de la política, las fuentes silenciosas sobre la presencia de las reinas. La única que aparece con cierta labor de gobierno es Adosinda, mujer de Silo. Aunque esta presencia le salió mal porque acabó apoyando al bando que en su momento perdió y fue recluida en un convento. El resto aparecen como meras comparsas del rey.

-Hubo doce reinas consorte. ¿No?

-Sí, alguno de los reyes se casó dos veces, como Ramiro o Fruela II, otro como Alfonso II nunca se casó y la historia posterior le intentó 'colocar' una mujer. De algunas se desconoce absolutamente todo, como de las mujeres de Aurelio o Nepociano. Algunos nombres aparecen de forma tan tardía que no podemos saber si son ciertos.

-¿Hubo otras mujeres notables de las que haya quedado testimonio?

-Sí, hay una aristocracia bastante importante que espero tratar en futuros estudios.