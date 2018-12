Los no adscritos, dispuestos a aprobar el presupuesto

Los tres concejales no adscritos mostraron ayer su predisposición a apoyar el presupuesto que plantea el gobierno socialista local. Las conversaciones «progresan adecuadamente. Gran parte de nuestras demandas están recogidas en el borrador, pero todavía quedan algunos flecos pendientes», manifestó su portavoz, Alfonso Araujo. Señaló tres: «Dotar los fondos necesarios para llevar a cabo una campaña de apoyo al comercio local y aumentar la partidas destinada a la Semana Santa y al albergue de peregrinos».

En el primer caso, «hay que ir más allá de la auditoría que plantea la alcaldesa. No basta con conocer el diagnóstico, también hay que aportar soluciones». La Semana Santa «favorece el turismo», mientras que el albergue «mejoraría mucho con una pequeña inversión».

En cuanto al resto de las inversiones ya recogidas en el borrador «algunas son fruto de nuestras demandas, como aumentar las subvenciones a nuevos autónomos, al Festival Celsius y a las Jornadas Internacionales del Cómic, y en otras coincidimos plenamente», entre las que citó, entre otras, la rehabilitación del parque de El Muelle o la reparación del camino de El Caliero.

Sus tres votos sumados a los ocho del PSOE sumarían once, uno menos de los necesarios para aprobar las cuentas. En este sentido, los no adscritos envían mensajes en ambas direcciones. «Hay partidos que anteponen intereses ajenos a los de la ciudad. O se está con el aparato, o con los ciudadanos», señaló Constantino Álvarez en clara referncia, aunque sin citarlo expresamente, al PP, formación en la que se integraban los tres concejales no adscritos hasta hace un año. También señaló «a las confluencias de izquierda. No se entendería que pacten con el PSOE el presupuesto regional y rechacen el municipal cuando hay apartados, como los relativos a la dependencia o a las ayudas a vivienda, que van encadenados».

Propuesta cerrada para el PP

El PP también se refirió ayer a los presupuestos. «La concejala de Hacienda -Raquel Ruiz- dice que no queremos negociar cuando la realidad es que se reunió con nosotros sin habernos dado antes ni un papel», manifestó ayer la concejala Ana Bretón, actitud que a su juicio demuestra «que tienen una propuesta cerrada que en todo caso prefieren negociar con los tránsfugas».