Los no adscritos piden a la alcaldesa una declaración institucional de apoyo al puerto

Los tres concejales no adscritos proponen a la alcaldesa, Mariví Monteserín, que plantee una declaración institucional «en defensa del puerto y de rechazo a la propuesta del Ministerio» que le obliga a reponer tanta arena como se extraiga en los dragados que periódicamente se realizan en el canal de entrada a la ría. Constantino Álvarez subrayó que cualquier aporte «ha de hacerse, como en el resto de lugares, con cargo a los presupuestos del ministerio, no del puerto. Lo haría inviable. Si tuviese que repercutir el coste en las tasas portuarias dejaría de ser competitivo y los fletes se irán a otros puertos, como el de Gijón». Álvarez manifestó que si su propuesta no fructifica, «nosotros presentaremos una moción de apoyo».

El presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega, cifra en 2,9 millones el coste de cada uno de los aportes, un desembolso «inasumible que nos llevaría al cierre». El miércoles tiene previsto abordar el asunto en una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente.